Не отходя от кассы: мужчина "превратил" лотерейный выигрыш в 20 долларов в 2 миллиона

У мужчины не было с собой денег на два лотерейных билета, поэтому он смог купить только один. Он выиграл приз в 20 долларов. На эти деньги американец приобрел второй билет, который принес ему 2 миллиона долларов.

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Мужчина из Южной Каролины (США) считает, что выигрыш в лотерею в размере 20 долларов, полученный в идеальное время, привел к тому, что он сорвал джекпот в размере 2 миллионов долларов. Об этом пишет UPI.

Мужчина из Гранд-Стенда рассказал сотрудникам Образовательной лотереи Южной Каролины, что при посещении магазина Circle K на северном шоссе 17 в Серфсайд-Бич он намеревался купить два билета "Самая быстрая дорога к 2 000 000 долларов", но обнаружил, что у него достаточно денег только на один.

Этот билет принес мужчине приз в 20 долларов, который он использовал для покупки второго билета, оказавшегося главным призом в 2 миллиона долларов.

"Я оказался в идеальном месте в идеальное время. Я так благодарен, что это случилось", — сказал он.

Мужчина сказал, что планирует инвестировать свой выигрыш.

Ранее Фокус писал, что в Британии мужчина зашел купить хлеб и выиграл 1 млн фунтов. Стив Гудвин отпраздновал выигрыш в скретч-карту Национальной лотереи шашлыком из ресторана быстрого питания, планируя покупку своего первого дома. Узнав о призе, мужчина расплакался от радости.

Также сообщалось, что женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза. Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.