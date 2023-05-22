Странное решение: женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза

Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.

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Леринн Уэст, из штата Айова (США), выигравшая в 2018 году 343,9 млн долларов, получила меньше половины суммы, которую она на самом деле выиграла, из-за "странного" решения. Об этом пишет Daily Star.

Несмотря на то, что она разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.

Уэст имела возможность получить аннуитет на сумму 343,9 млн долларов, который будет выплачиваться в течение 29 лет в виде 30 поэтапных платежей. Однако каждая выплата будет облагаться федеральной ставкой удержания в размере 24% и ставкой удержания штата в размере 5%, что приведет к сокращению общей суммы, которую она будет получать в течение всех лет.

Вторым вариантом, представленным Уэст, была единовременная выплата в размере 198,1 млн долларов до вычета налогов. После вычета соответствующих налогов сумма единовременной выплаты составила 140,6 млн долларов. Она выбрала этот вариант.

Американка узнала о своей победе богатым на события и несколько неожиданным образом.

Сумма полученого приза составила 140,6 млн долларов

Сначала одной из ее сестер пришлось прислать ей фотографию выигрышного билета, так как она забыла его в грузовике сестры.

Затем она ввела свои номера на сайте лотереи Айовы, но обнаружила, что ничего не совпадает. Смутившись и подумав, что она допустила ошибку, Уэст исправила введенную дату и повторила попытку. На этот раз цифры появились красным цветом, что означало, что она действительно выиграла.

"Это был красный, красный, красный, красный, красный, красный, красный, джекпот, и я подумала, что опять сделала что-то не так", — говорит победительница лотереи.

Поняв, что она выиграла, Уэст немедленно связалась со своей сестрой и попросила ее забрать билет из грузовика и приехать к ней.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.