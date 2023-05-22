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Странное решение: женщина, выигравшая почти $350 млн в лотерею, получила меньше половины приза

Победительница лотереи, приз, джекпот, выигрыш, деньги
Фото: Daily Star | Американка узнала о своей победе богатым на события и несколько неожиданным образом

Несмотря на то, что жительница Айовы разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.

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Леринн Уэст, из штата Айова (США), выигравшая в 2018 году 343,9 млн долларов, получила меньше половины суммы, которую она на самом деле выиграла, из-за "странного" решения. Об этом пишет Daily Star.

Несмотря на то, что она разделила приз в размере $687,8 млн с другим победителем, в итоге она получила меньше половины от общей суммы из-за двух вариантов получения денег.

Уэст имела возможность получить аннуитет на сумму 343,9 млн долларов, который будет выплачиваться в течение 29 лет в виде 30 поэтапных платежей. Однако каждая выплата будет облагаться федеральной ставкой удержания в размере 24% и ставкой удержания штата в размере 5%, что приведет к сокращению общей суммы, которую она будет получать в течение всех лет.

Вторым вариантом, представленным Уэст, была единовременная выплата в размере 198,1 млн долларов до вычета налогов. После вычета соответствующих налогов сумма единовременной выплаты составила 140,6 млн долларов. Она выбрала этот вариант.

Американка узнала о своей победе богатым на события и несколько неожиданным образом.

Лотерейный билет, приз, деньги, лотерея Fullscreen
Сумма полученого приза составила 140,6 млн долларов

Сначала одной из ее сестер пришлось прислать ей фотографию выигрышного билета, так как она забыла его в грузовике сестры.

Затем она ввела свои номера на сайте лотереи Айовы, но обнаружила, что ничего не совпадает. Смутившись и подумав, что она допустила ошибку, Уэст исправила введенную дату и повторила попытку. На этот раз цифры появились красным цветом, что означало, что она действительно выиграла.

"Это был красный, красный, красный, красный, красный, красный, красный, джекпот, и я подумала, что опять сделала что-то не так", — говорит победительница лотереи.

Поняв, что она выиграла, Уэст немедленно связалась со своей сестрой и попросила ее забрать билет из грузовика и приехать к ней.

Ранее Фокус писал, что женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились. Девушка еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделают их жизнь проще.

Также сообщалось, что в США мужчина выиграл пожизненный приз в лотерее. Флойд Уорстлер получил джекпот в Lucky For Life через 9 месяцев после розыгрыша, после того как дважды забыл о своем выигрышном билете.