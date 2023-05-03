"Они были в моем сне": женщина выиграла $1 млн, используя числа, которые ей приснились

Числа, которые явились женщине во сне, помогли ей получить приз в размере 1 миллиона долларов в первом дивизионе лотереи Monday & Wednesday Lotto.

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Жительница города Алтона в австралийском штате Виктория выиграла джекпот в лотерею на сумму более 1 миллиона долларов, используя набор цифр, который пришел к ней во сне. Об этом рассказывает. The Lott.

Выигрышными номерами в тираже Monday & Wednesday Lotto в среду 12 апреля 2023 года были 32, 12, 6, 45, 36 и 2, а дополнительными номерами — 10 и 39.

По всей Австралии в 4277 тираже лотереи Monday & Wednesday Lotto было три выигрышных номера первого дивизиона — два в Квинсленде и один в Виктории.

Числа, которые явились женщине во сне, помогли ей получить приз в размере $1 006 109,05.

"Я чуть не упала в обморок! Это очень волнительно! Мы были очень удивлены! Мы были в отъезде, поэтому я не проверила свой билет. Когда я посмотрела свой онлайн-счет и увидела, что выиграла миллион долларов, я подумала: "Нет! Не может быть!". Я так ошеломлена. Это очень приятный сюрприз! Я всегда играю в эти числа. Они были в моем сне. Я запомнила числа из сна и записала их все на билет лотереи". — рассказала женщина, подтверждая свой приз официальному представителю компании The Lott.

Выигрышный билет с пометкой System 8 был приобретен женщиной онлайн на сайте thelott.com, официальном сайте австралийских лотерей.

Женщина еще не знает, как она и ее семья потратят полученные деньги, но уверенна, что они точно сделаю их жизнь проще.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз. Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.

Также сообщалось, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.