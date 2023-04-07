Просто почувствовал: в США мужчина купил 20 одинаковых лотерейных билетов и выиграл 20 раз

Американец Фекр Хирпо рассказал, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш будет удачным. Мужчина еще не решил, как он распорядится своим призом.

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Фекр Хирпо из восточного штата Вирджиния (США) купил 20 билетов на один розыгрыш лотереи "Pick 4" и сумел выиграть 20 раз, что принесло ему общую сумму приза 100 000 долларов. Об этом сообщает UPI.

Американец приобрел сразу 20 билетов на розыгрыш "Pick 4" 8 марта, используя комбинацию чисел 2-5-2-7, когда посетил станцию Four Mile Run Shell на South Four Mile Run Drive в Арлингтоне. Каждый из билетов оказался выигрышным, и благодаря им Хирпо выиграл главный приз в размере 5000 долларов. Учитывая, что у него было 20 идентичных билетов, его выигрыш умножился в 20 раз и достиг 100 000 долларов.

Мужчина отметил, что обычно не приобретает большое количество одинаковых билетов, но на этот раз он почувствовал, что розыгрыш 8 марта будет удачным. Несмотря на свой выигрыш он еще не решил, как распорядится своим призом.

Ранее Фокус писал, что в США мужчина во время отпуска сорвал джекпот в $5 млн. Американец Питер Салливан решил не ждать пока весь его приз будут выплачивать частями в течение нескольких лет. Он получит свой выигрыш в однократной выплате, которая составила 3 960 000 долларов.

Также сообщалось, что мужчина выиграл в лотерею 132 млн, но не смог забрать деньги. Менеджер по закупкам Мартин Тотт из Уотфорда и его жена Кей поняли, что победили только через шесть месяцев после того, как были названы выигрышные номера.