Просто відчув: у США чоловік купив 20 однакових лотерейних білетів та виграв 20 разів

Американець Фекр Хірпо розповів, що зазвичай не купує великої кількості однакових білетів, але цього разу він відчув, що розіграш буде вдалим. Чоловік ще не вирішив, як він розпорядиться своїм призом.

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Фекр Хірпо зі східного штату Вірджинія (США) купив 20 лотерейних білетів на один розіграш лотереї "Pick 4" та зумів виграти 20 разів, що принесло йому приз загальна сума якого становила 100 000 доларів. Про це повідомляє UPI.

Американець придбав одразу 20 білетів на розіграш "Pick 4" 8 березня, використовуючи комбінацію чисел 2-5-2-7, коли відвідав станцію Four Mile Run Shell на South Four Mile Run Drive в Арлінгтоні. Кожен із них виявився виграшним, і завдяки їм Хірпо виграв головний приз у розмірі 5000 доларів. Враховуючи, що він мав 20 ідентичних білетів, його виграш помножився у 20 разів і досяг 100 000 доларів.

Чоловік зазначив, що зазвичай не купує великої кількості однакових квитків, але цього разу він відчув, що розіграш 8 березня буде вдалим. Попри свій виграш, він ще не вирішив, як розпорядиться своїм призом.

Раніше Фокус писав, що у США чоловік під час відпустки зірвав джекпот у $5 млн. Американець Пітер Салліван вирішив не чекати, поки весь його приз виплачуватимуть частинами протягом кількох років. Він отримає свій виграш в одноразовій виплаті, яка становила 3 960 000 доларів.

Також повідомлялося, що чоловік виграв у лотерею 132 млн, але не зміг забрати гроші. Менеджер із закупівель Мартін Тотт з Вотфорда та його дружина Кей зрозуміли, що перемогли лише через шість місяців після того, як було названо виграшні номери.