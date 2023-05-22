Дивне рішення: жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу

Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.

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Лерінн Вест, зі штату Айова (США), яка виграла у 2018 році 343,9 млн доларів, отримала менше половини суми, яку вона насправді виграла, через "дивне" рішення. Про це пише Daily Star.

Незважаючи на те, що вона розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у підсумку вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.

Уест мала можливість отримати ануїтет на суму 343,9 млн доларів, який виплачуватиметься протягом 29 років у вигляді 30 поетапних платежів. Однак кожна виплата оподатковуватиметься федеральною ставкою утримання у розмірі 24% та ставкою утримання штату у розмірі 5%, що призведе до скорочення загальної суми, яку вона отримуватиме протягом усіх років.

Другим варіантом, представленим Уест, була одноразова виплата у розмірі 198,1 млн доларів до вирахування податків. Після вирахування відповідних податків сума одноразової виплати склала 140,6 млн доларів. Вона вибрала цей варіант.

Американка дізналася про свою перемогу багатим на події та дещо несподіваним чином.

Сума отриманого призу склала 140,6 млн. доларів

Спочатку одній із її сестер довелося надіслати їй фотографію виграшного білета, оскільки вона забула його у вантажівці сестри.

Потім вона ввела свої номери на сайті лотереї Айови, але виявила, що нічого не збігається. Зніяковівши й подумавши, що вона припустилася помилки, Вест виправила введену дату і повторила спробу. Цього разу цифри з'явилися червоним кольором, що означало, що вона справді виграла.

"Це був червоний, червоний, червоний, червоний, червоний, червоний, червоний, джекпот, і я подумала, що знову зробила щось не так", — каже переможниця лотереї.

Зрозумівши, що вона виграла, Вест негайно зв'язалася зі своєю сестрою і попросила її забрати білет із вантажівки та приїхати до неї.

Раніше Фокус писав, що жінка виграла $1 млн, використовуючи числа, які їй наснилися. Дівчина ще не знає, як вона та її сім'я витратять отримані гроші, але впевнена, що вони точно зроблять їхнє життя простіше.

Також повідомлялося, що у США чоловік виграв довічний приз у лотереї. Флойд Ворстлер отримав джекпот у Lucky For Life через 9 місяців після розіграшу після того, як двічі забув про свій виграшний квиток.