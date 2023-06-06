Не відходячи від каси: чоловік "перетворив" лотерейний виграш у 20 доларів на 2 мільйони

У чоловіка не було із собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити лише один. Він виграв приз у 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий білет, який приніс йому 2 мільйони доларів.

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Чоловік із Південної Кароліни (США) вважає, що виграш у лотерею у розмірі 20 доларів, отриманий в ідеальний час, призвів до того, що він зірвав джекпот у розмірі 2 мільйонів доларів. Про це пише UPI.

Чоловік із Гранд-Стенда розповів співробітникам Освітньої лотереї Південної Кароліни, що при відвідуванні магазину Circle K на північному шосе 17 у Серфсайд-Біч він мав намір купити два білети "Найшвидша дорога до 2 000 000 доларів", але помітив, що у нього лише на один.

Цей білет приніс чоловікові приз у 20 доларів, який він використав для покупки другого білету, який виявився головним призом у 2 мільйони доларів.

"Я опинився в ідеальному місці в ідеальний час. Я такий вдячний, що це сталося", — сказав він.

Чоловік сказав, що планує інвестувати свій виграш.

Раніше Фокус писав, що у Британії чоловік зайшов купити хліб та виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-карту Національної лотереї шашликом із ресторану швидкого харчування, плануючи покупку свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.

Також повідомлялося, що жінка, яка виграла майже $350 млн у лотерею, отримала менше половини призу. Попри те, що мешканка Айови розділила приз у розмірі $687,8 млн з іншим переможцем, у результаті вона отримала менше половини від загальної суми через два варіанти отримання грошей.