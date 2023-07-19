"Скоро повернуся за мільйоном": чоловік учетверте виграв великий приз у лотерею

Джон Санкрант подивився на обрані ним номери й одразу ж зрозумів, що став переможцем. Чоловік навіть не став діставати білет, щоб перевірити ще раз, чи є його комбінація справді виграшною.

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У США 71-річний Джон Санкрант зі штату Мічиган, який виграв джекпот у розмірі 105 000 доларів у лотереї, заявив, що ця виплата стала для нього "четвертим великим призом". Про це пише UPI.

За даними Мічиганської лотереї, чоловік купив білет на розіграш Fantasy 5 26 червня у Frenchtown Cheers у Монро, і в нього збіглися всі п'ять номерів: 02-07-22-26-30.

"Я регулярно граю в Fantasy 5 і завжди вибираю номери за датою народження. Я щойно закінчив вечеряти та подивився на цифри. Щойно я їх побачив, я зрозумів, що виграв. Мені навіть не довелося діставати квиток, щоб перевірити ще раз!" — сказав Санкрант представникам лотереї.

За словами американця, це не вже перша його перемога в лотереї.

"Мені досить часто щастить у лотерею. Це вже четвертий великий приз, який я виграв, і з кожним разом вони стають дедалі більшими. Я сподіваюся, що скоро повернуся сюди за мільйонами", — сказав він.

За словами переможця, його останній виграш піде на заощадження.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловік "перетворив" виграш у 20 доларів на 2 мільйони. У нього не було з собою грошей на два лотерейні білети, тому він зміг купити тільки один. Він виграв приз 20 доларів. На ці гроші американець придбав другий квиток, який приніс йому 2 мільйони доларів.

Також стало відомо, що в Британії чоловік зайшов купити хліб і виграв 1 млн фунтів. Стів Гудвін відсвяткував виграш у скретч-картку Національної лотереї шашликом з ресторану швидкого харчування, плануючи купівлю свого першого будинку. Дізнавшись про приз, чоловік розплакався від радості.