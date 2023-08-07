Хотів залишити собі: чоловік отримав 2,5 млн гривень на свій рахунок у банку (фото)

Чоловік, який несподівано розбагатів, зізнався, що спочатку у нього була спокуса залишити "доленосну" суму собі. Він зв'язався зі співробітниками банку і дізнався, що крім таємничих грошей у нього також з'явився кредит.

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В Австралії чоловік, який відмовився назвати своє ім'я, був схильний залишити собі 54 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 2,5 млн гривень), що випадково надійшли на його рахунок у банку HSBC. Однак дізнавшись, що це може бути злочином, вирішив повідомити про це свого консультанта. Про це пише Daily Star.

Австралієць був шокований, виявивши, що на його рахунок таємничим чином надійшла сума, еквівалентна 54 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 2,5 млн гривень).

Чоловік із Сіднея, який несподівано розбагатів, зізнався, що спочатку у нього була спокуса залишити "доленосну" суму собі. Однак пізніше вирішив повідомити про операцію в HSBC через функцію "живого чату".

"Було дуже заманливо зробити щось сумнівне, не буду брехати. Але побіжного пошуку в Google про те, що це злочин, було достатньо для мене. Я повернув себе до реальності, що це занадто добре, щоб бути правдою, і я не буду зберігати ці гроші", — розповів він.

Знімки з екрана розмови з представником HSBC показали, що він повідомив банку про помилку. Представник сказав, що транзакція звучить "тривожно", і запевнив, що вони розглянуть її. Потім він отримав електронного листа від Тіма Мозсні, керівника відділу іпотечних послуг HSBC Australia, який повідомив йому, що питання з платежем буде вирішено.

Гроші були зараховані на рахунок у результаті шахрайських операцій за допомогою системи cashback Фото: Reddit

Чоловікові, який відмовився назвати своє ім'я, сказали, що гроші були зараховані на рахунок унаслідок шахрайських операцій за допомогою системи cashback.

Пізніше співробітники банку скасували величезний переказ, але на австралійця чекав другий сюрприз — кредит у розмірі 51 фунта стерлінгів (2383 гривні), який, за його припущенням, був залишений стороною, що зробила банківську помилку.

За словами чоловіка, дивний сценарій виявився незначною незручністю, і він зв'язався з банком, щоб усе залагодити.

"Часу на виправлення ситуації пішло не так вже й багато, банк має свій власний чат-канал — це дуже зручно. Найнеприємніше, що я не можу скористатися своєю карткою і несу відповідальність за чиюсь помилку. Я здивований тим, як легко можна переказати таку величезну суму грошей. Однак приємно знати, що транзакцію також легко скасувати", — сказав він.

Представник HSBC заявив, що банк не може коментувати питання, пов'язані з індивідуальними рахунками, у зв'язку з конфіденційністю клієнта.

Раніше Фокус повідомляв, що чоловікові випадково виплатили зарплату в 367 разів більшу за його оклад. Незабаром після усвідомлення помилки компанія зв'язалася зі своїм колишнім співробітником і попросила його повернути гроші, але той відмовився.

Також стало відомо, що жінку змусили віддати $1,3 млн колишньому чоловікові. Деніз Россі розірвала 25-річний шлюб і подала на розлучення з чоловіком Томасом лише через 11 днів після того, як виграла величезну суму в лотерею, зберігши свій виграш у таємниці. Суд зобов'язав жінку виплатити суму, яка становить вартість призу.