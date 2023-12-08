Задовільно – 61 бал. Студент виправив помилки у листі від коханої, яка його зрадила

Прискіпливий "екзаменатор" сформував коротке резюме й дав кілька порад, як покращити текст.

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Американський студент Нік Лутц з Університету Флориди вирішив перевірити на орфографічні та стилістичні помилки лист від коханої, яка зрадила йому з іншим. Про історію хлопця написало видання Express.

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Рукописний лист на чотирьох сторінках Нік оцінив в 61 бал зі 100 (D згідно з Болонською системою). Він розкритикував екскохану за надто довгий вступ, тавтологію, відсутність аргументації на підтримку висунутих тверджень про відсутність інтимних зав’язків з іншою особою.

На полях прискіпливий "екзаменатор" залишив свої ремарки та рекомендації щодо того, як покращити текст. Наприклад, виправити "loose" (пухлий) на "lose" (втрачений), а також додати більше деталей та конкретики у тому фрагменті, де вона написала: "Я порушила свої обіцянки".

На завершення Нік сформував коротке резюме й поставив невтішний підсумковий бал.

"Довгий вступ, короткий висновок, сильна гіпотеза, але не доведена. Деталі мають значення. Якщо ви хочете, щоб вам повірили, підкріпіть це доказами. Ви стверджуєте, що обману не було, але відчуваєте провину. Чому? Припиніть суперечити сама собі й сформуйте нарешті позицію. Успіхів", – написав він червоною ручкою.

Студент перевірив листа колишньої на помилки Фото: Twitter

Зраджений студент пояснив, що порвав з дівчиною після її обману. Вона мала йти у парк розваг зі своєю найкращою подругою, а виявилось, що то був "друг".

"Я не розмовляв з нею з того часу і не планую", – каже він.

Публікація студента зібрала мільйони переглядів на X, тисячі коментарів та репостів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав про американця Вейра Лундстедта, який був вкрай здивований, коли прочитав листа від покійної матері Каролін. Жінка написала синові відверте послання в день вбивства американського президента Джона Кеннеді — 22 листопада 1963 року.

Крім того, вчені завдяки комп'ютерній програмі змогли прочитати один із недоставлених 300 років тому листів. Ящик із кореспонденцією належав поштмейстеру Симону де Брієнну та його дружині, поштмейстерці Марі Жермен.