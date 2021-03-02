У Нідерландах прочитали, не розкриваючи, 300-літній лист

Поштову скриню з 577 недоставленими листами знайшли кілька років тому, проте зміст послань залишалося таємницею.

Вчені, завдяки комп'ютерній програмі змогли прочитати один з недоставлених 300 років тому листів. Ящик з кореспонденцією належав поштмейстеру Симону де Брієнну і його дружині, поштмейстеру Марі Жермен. Його придбав Museum voor Communicatie в Гаазі у 1926 році. І з того часу зміст послань залишалося таємницею, через особливий спосіб, яким були складені листи, пише CNN.

Всього в ящику було 2571 відкритих листів, і 577 — нерозпечатаних. Вони так і не дійшли до своїх адресатів в Гаазі між тисячу шістсот вісімдесят дев'ятим і 1706 роками. Тоді не існувало поштових марок, і одержувачі, а не відправники несли відповідальність за поштові витрати і витрати з доставки. Якщо одержувач вмирав, або відмовлявся платити, лист не доставляли. І далі його доля залежала від поштмейстера. Він міг їх знищити, або зберегти.

[ + – ] Скриня з кореспонденцією, недоставленою адресатам

У той час не існувало і конвертів, тому листи складали особливим способом і запечатували сургучем. На чистій стороні писали адресу. Однак після століть в ящику папір стала дуже крихким і міг розсипатися від найменшого дотику, перш ніж вченим вдалося б прочитати послання.

Тому вони "розгорнули" перший з 577 листів за допомогою рентгена і комп'ютерної програми. Спочатку його просканували, а потім "відкрили". Виявилося, що це був лист від якогось Жака Сеннака до свого двоюрідного брата П'єра Ле Перу, французького купця, що живе в Гаазі. Лист було написано французькою, частина тексту все ж виявилася втрачена. Однак ясно, що Жак просив свого кузена надіслати завірений примірник повідомлення про смерть Даніеля Ле Пера. Жак нагадує, що просить про це вже другий раз, з того моменту як Даніель помер в грудні 1695 року. Він нагадує, що доклав зусиль від імені свого кузена, вирішуючи деякі ділові питання, а також просить повідомляти новини про сім'ю.

[ + – ] Лист Жака Сеннака його кузену

[ + – ] Лист Жака Сеннака його кузену

"Я також молюся, щоб Бог підтримав вас Своєю святою милістю і покрив вас благословеннями, необхідними для вашого спасіння. Поки нічого більше, крім того, що я прошу вас повірити, що я повністю, сер і кузен, ваш самий смиренний і дуже слухняний слуга, Жак Сеннак", — написано в посланні. Мабуть П'єр Ле Пер відмовився платити за доставку, або просто на той час покинув Гаагу, і прохання Жака залишилося непочутим.

[ + – ] Лист Жака Сеннака його кузену

Вчені збираються прочитати також інші нерозкриті листи в скрині. "Деталі можуть здатися прозаїчними, але ці листи дають захопливе уявлення про життя звичайних людей 300 років тому", — заявив автор дослідження Девід Міллс з Лондонського університету королеви Марії. Тепер багато які з листів, що зберігаються в музеях по всьому світу, можна буде прочитати, використовуючи спосіб, випробуваний в Нідерландах. Зокрема і документи, знайдені на ворожих кораблях британськими солдатами в період з XVII по XIX ст.

Нагадаємо, кілька років тому розшифрували лист християнина з Фаюма в Єгипті, написаний 1700 років тому. У листі давньогрецькою мовою повідомляються політичні плітки, спортивні новини, зокрема описується новий атлетичний зал, і в кінці Арріанус просить прислати делікатесний рибний соус.