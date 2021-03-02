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У Нідерландах прочитали, не розкриваючи, 300-літній лист

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лист, послання, нідерланди
Фото: Unlocking History Research Group archive | Один з листів зі скрині поштмейстера

Поштову скриню з 577 недоставленими листами знайшли кілька років тому, проте зміст послань залишалося таємницею.

Вчені, завдяки комп'ютерній програмі змогли прочитати один з недоставлених 300 років тому листів. Ящик з кореспонденцією належав поштмейстеру Симону де Брієнну і його дружині, поштмейстеру Марі Жермен. Його придбав Museum voor Communicatie в Гаазі у 1926 році. І з того часу зміст послань залишалося таємницею, через особливий спосіб, яким були складені листи, пише CNN.

Всього в ящику було 2571 відкритих листів, і 577 — нерозпечатаних. Вони так і не дійшли до своїх адресатів в Гаазі між тисячу шістсот вісімдесят дев'ятим і 1706 роками. Тоді не існувало поштових марок, і одержувачі, а не відправники несли відповідальність за поштові витрати і витрати з доставки. Якщо одержувач вмирав, або відмовлявся платити, лист не доставляли. І далі його доля залежала від поштмейстера. Він міг їх знищити, або зберегти.

Лист Жака Сеннака його кузену
Скриня з кореспонденцією, недоставленою адресатам

У той час не існувало і конвертів, тому листи складали особливим способом і запечатували сургучем. На чистій стороні писали адресу. Однак після століть в ящику папір стала дуже крихким і міг розсипатися від найменшого дотику, перш ніж вченим вдалося б прочитати послання.

Тому вони "розгорнули" перший з 577 листів за допомогою рентгена і комп'ютерної програми. Спочатку його просканували, а потім "відкрили". Виявилося, що це був лист від якогось Жака Сеннака до свого двоюрідного брата П'єра Ле Перу, французького купця, що живе в Гаазі. Лист було написано французькою, частина тексту все ж виявилася втрачена. Однак ясно, що Жак просив свого кузена надіслати завірений примірник повідомлення про смерть Даніеля Ле Пера. Жак нагадує, що просить про це вже другий раз, з того моменту як Даніель помер в грудні 1695 року. Він нагадує, що доклав зусиль від імені свого кузена, вирішуючи деякі ділові питання, а також просить повідомляти новини про сім'ю.

Лист Жака Сеннака його кузену
Лист Жака Сеннака його кузену
Лист Жака Сеннака його кузену
Лист Жака Сеннака його кузену

"Я також молюся, щоб Бог підтримав вас Своєю святою милістю і покрив вас благословеннями, необхідними для вашого спасіння. Поки нічого більше, крім того, що я прошу вас повірити, що я повністю, сер і кузен, ваш самий смиренний і дуже слухняний слуга, Жак Сеннак", — написано в посланні. Мабуть П'єр Ле Пер відмовився платити за доставку, або просто на той час покинув Гаагу, і прохання Жака залишилося непочутим.

Лист Жака Сеннака його кузену
Лист Жака Сеннака його кузену

Вчені збираються прочитати також інші нерозкриті листи в скрині. "Деталі можуть здатися прозаїчними, але ці листи дають захопливе уявлення про життя звичайних людей 300 років тому", — заявив автор дослідження Девід Міллс з Лондонського університету королеви Марії. Тепер багато які з листів, що зберігаються в музеях по всьому світу, можна буде прочитати, використовуючи спосіб, випробуваний в Нідерландах. Зокрема і документи, знайдені на ворожих кораблях британськими солдатами в період з XVII по XIX ст.

Нагадаємо, кілька років тому розшифрували лист християнина з Фаюма в Єгипті, написаний 1700 років тому. У листі давньогрецькою мовою повідомляються політичні плітки, спортивні новини, зокрема описується новий атлетичний зал, і в кінці Арріанус просить прислати делікатесний рибний соус.