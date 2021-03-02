В Нидерландах прочли, не распечатывая, 300-летнее письмо

Почтовый сундук с 577 недоставленными письмами нашли несколько лет назад, однако содержание посланий оставалось тайной

Ученые, благодаря компьютерной программе смогли прочесть одно из недоставленных 300 лет назад писем. Ящик с корреспонденцией принадлежал почтмейстеру Симону де Бриенну и его жене, почтмейстеру Мари Жермен. Он был приобретен Museum voor Communicatie в Гааге в 1926 году. И с той поры содержание посланий оставалось тайной, из-за особого способа, которым были сложены письма, пишет CNN.

Всего в ящике было 2571 открытых писем, и 577 – нераспечатанных. Они так и не дошли до своих адресатов в Гааге между 1689 и 1706 годами. Тогда не существовало почтовых марок, и получатели, а не отправители несли ответственность за постовые расходы и расходы по доставке. Если получатель умирал, или отказывался платить, письмо не доставляли. И далее его судьба зависела от почтмейстера. Он мог их уничтожить, или сохранить.

[ + – ] Сундук с корреспонденцией, недоставленной адресатам

В то время не существовало и конвертов, поэтому письма складывали особым способом и запечатывали сургучом. На чистой стороне писали адрес. Однако после столетий в ящике бумага стала очень хрупкой и могла рассыпаться от малейшего прикосновения, прежде чем ученым удалось бы прочесть послание.

Поэтому они "развернули" первое из 577 писем с помощью рентгена и компьютерной программы. Сначала его просканировали, а потом "открыли". Оказалось, что это было письмо от некоего Жака Сеннака к своему двоюродному брату Пьеру Ле Перу, французскому купцу, живущему в Гааге. Письмо было написано на французском, часть текста все же оказалась утрачена. Однако ясно, что Жак просил своего кузена прислать заверенный экземпляр извещения о смерти Даниэля Ле Пера. Жак напоминает, что просит об этом уже второй раз, с того момента как Даниэль скончался в декабре 1695 года. Он напоминает, что приложил усилия от имени своего кузена, решая некоторые деловые вопросы, а также просит сообщать новости о семье.

[ + – ] Письмо Жака Сеннака его кузену

[ + – ] Письмо Жака Сеннака его кузену

"Я также молюсь, чтобы Бог поддержал вас в Своей святой милости и покрыл вас благословениями, необходимыми для вашего спасения. Пока ничего больше, кроме того, что я прошу вас поверить, что я полностью, сэр и кузен, ваш самый смиренный и очень послушный слуга, Жак Сеннак", — написано в послании. Видимо Пьер Ле Пер отказался платить за доставку, или просто к тому времени покинул Гаагу, и просьба Жака осталась неуслышанной.

[ + – ] Письмо Жака Сеннака его кузену

Ученые собираются прочесть и остальные нераспечатанные письма в сундуке. "Детали могут показаться прозаичными, но эти письма дают захватывающее представление о жизни обычных людей 300 лет назад", — заявил автор исследования Дэвид Миллс из Лондонского университета королевы Марии. Теперь многие из писем, хранящихся в музеях по всему миру, можно будет прочесть, используя способ, испробованный в Нидерландах. В том числе и документы, найденные на вражеских кораблях британскими солдатами в период с XVII по XIX вв.

Напомним, несколько лет назад было расшифровано письмо христианина из Фаюма в Египте, написанное 1700 лет назад. В письме на древнегреческом языке сообщаются политические сплетни, спортивные новости, в частности описывается новый атлетический зал, и в конце Аррианус просит прислать деликатесный рыбный соус.