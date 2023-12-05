"Залишимо послання": жінка знайшла приховану "записку" під час ремонту (відео)

Попередні мешканці залишили зворушливе послання, яке знайшла нова власниця будинку. Жінка поділилася своєю знахідкою в соцмережах, викликавши в людей приємні емоції.

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Під час ремонту свого нового житла одна жінка виявила приховане послання, написане на стіні під шпалерами. Вона відмовляється зафарбовувати його, оскільки тепер це "частина будинку". Жінка під ніком @farnovations поділилася відео в TikTok.

Власниця будинку розповіла про те, як вона виявила приховане послання під шпалерами. Багато людей у соцмережах розплакалися, дізнавшись про "милу" знахідку.

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Для багатьох людей переїзд у новий будинок зазвичай завжди проходить бентежно. У деяких випадках новим власникам доводиться потрудитися, щоб довести житло до ідеального стану. Часто старі речі або частини будинку можуть розповісти багато про попередніх мешканців. Так, наприклад, одна жінка знайшла таємну записку, намальовану на стінах, поки знімала старі шпалери.

Нова господиня будинку займалася очищенням стін. Під старими шпалерами виднілося написане від руки послання, яке свідчило: "Френкі, я люблю тебе, Пет". Потім вона пояснила, що Френкі — це жінка, у якої вона купила будинок, і зараз їй за 80 років, а її чоловік Патрік (Пет), на жаль, помер кілька років тому.

"Вони прожили в цьому будинку 45 з гаком років і виростили тут своїх дітей. Я відправлю їй фотографію на пам'ять, і ми знову обклеїмо цю стіну шпалерами. Ми залишимо послання в будинку", — сказала вона.

Френкі та Патрік прожили в будинку 45 років Фото: TikTok

Історія про кохання попередніх мешканців зворушила багатьох користувачів TikTok. Люди почали ділитися своїми розповідями про те, як вони знаходили "спогади" про минулих власників будинків.

"Я переїхав у вікторіанський будинок багато років тому і знайшов імена та дати людей, які там жили. Ми додали свої імена і дати, а коли переїхали, обклеїли їх шпалерами", — написав один із них.

Інші користувачі похвалили жінку за те, що вона зберегла сентиментальне послання.

"Ви така мила, що зберегли пам'ять про їхнє спільне кохання в цьому будинку, не замазавши її штукатуркою", — додав інший користувач.

Раніше Фокус повідомляв, що жінці, чий будинок випадково знесли, приходять повідомлення про штрафи. На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Ходжсон. Тепер жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.