Помилилися будинком: будівельники почали ремонт чужої кухні поки господині не було вдома (відео)

Хлоя Фаунтін, повернувшись додому, виявила у своїй оселі групу чоловіків, які міняли стільницю на кухні. Це вже другий випадок, коли будівельники помилково почали робити ремонт у її будинку.

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Хлоя Фаунтін зі США не планувала ремонтувати свій будинок, тож була більш ніж здивована, коли, повернувшись додому після шопінгу, виявила будівельників, які взялися за ремонт у її помешканні. Про це пише Daily Star.

Одна жінка, повернувшись додому, виявила у своєму житлі групу будівельників, які робили ремонт на її кухні.

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Хлоя Фаунтін не планувала жодних ремонтних робіт. Найдивніше, що минулого року стався схожий випадок, коли будівельники без попередження з'явилися в її саду, щоб провести роботи. Жінка не могла навіть подумати, що та ж сама "помилка" трапиться з нею знову.

"Чому це триває? Робітники знову прийшли не в той будинок", — розповідає вона.

На кадрах, опублікованих у мережі, видно, як американка відчиняє двері, заходить всередину будинку і бачить на своїй кухні чотирьох будівельників, які свердлять стільницю.

"Ви помилилися будинком!" — кричить вона, але вони не чують через гучний шум.

Жінка оплатить зроблені роботи Фото: News.com.au

Хлоя розповіла, що її старі стільниці були дерев'яними, а тепер вони оновлені.

"Один із хлопців зараз розмовляє зі своїм босом. Думаю, тепер у мене буде чортів граніт (на кухні). Вони дали мені рахунок, який я вам не покажу, і я за нього заплатила. Мені подобається, дякую! Люблю помилки", — сказала вона.

У бесіді з Daily Star Фаунтін зазначила, що насправді ситуація "справжня" і не була вигадкою для її підписників. 2021 року жінка поділилася схожим відео, стверджуючи, що "робітники перебувають не в тому будинку і не хочуть йти", знімаючи молодого чоловіка в жилеті hi-vis, який виконує садові роботи.

Після цього з'явилося друге відео, на якому кілька робітників перебувають у її дворі, а один із них знімає дерев'яний настил.

"Вони помилилися будинком, але я не збираюся їх зупиняти, тому що я б хотіла мати безплатний бетон або те, що вони планують зробити", — каже вона на відео.

Жінка знімає ролики для TikTok, показуючи як гарний макіяж може змінити зовнішність людини. В американки понад 1,3 млн підписників.

Раніше Фокус повідомляв, що жінці, чий будинок випадково знесли, приходять повідомлення про штрафи. На початку жовтня будівельна компанія випадково зруйнувала будинок Сьюзан Ходжсон. Тепер жінка може отримати не один штраф за залишене на ділянці сміття.

Також стало відомо, що квартира жінки виявилася заражена небезпечною чорною цвіллю. Вона розповіла про те, як у її житлі з'явилася гниль через "просту помилку". Дівчина також розповіла, як її прибрати й уникнути її появи.