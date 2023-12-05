Ошиблись домом: строители начали ремонт чужой кухни пока хозяйки не было дома (видео)

Хлоя Фаунтин, вернувшись домой, обнаружила в своем жилье группу мужчин, которые меняли столешницу на кухне. Это уже второй случай, когда строители ошибочно начали делать ремонт в ее доме.

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Хлоя Фаунтин из США не планировала ремонтировать свой дом, поэтому была более чем удивлена, когда, вернувшись домой после шопинга, обнаружила строителей, которые взялись за ремонт в ее жилье. Об этом пишет Daily Star.

Одна женщина, вернувшись домой, обнаружила в своем жилье группу строителей, которые делали ремонт на ее кухне.

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Хлоя Фаунтин не планировала никаких ремонтных работ. Самое странное, что в прошлом году произошел похожий случай, когда строители без предупреждения появились в ее саду, чтобы провести работы. Женщина не могла даже подумать, что та же самая "ошибка" случится с ней вновь.

"Почему это продолжается? Рабочие опять пришли не в тот дом", — рассказывает она.

На кадрах опубликованных в сети видно, как американка открывает двери, заходит внутрь дома и видит на своей кухне четырех строителей, сверлящих столешницу.

"Вы ошиблись домом!" — кричит она, но они не слышат из-за громкого шума.

Женщина оплатит сделанные работы Фото: News.com.au

Хлоя рассказала, что ее старые столешницы были деревянными, а теперь они обновлены.

"Один из парней сейчас разговаривает со своим боссом. Думаю, теперь у меня будет чертов гранит (на кухне). Они дали мне счет, который я вам не покажу, и я за него заплатила. Мне нравится, спасибо! Люблю ошибки", — сказала она.

В беседе с Daily Star Фаунтин отметила, что на самом деле ситуация "настоящая" и не была выдумкой для ее подписчиков. В 2021 году женщина поделился похожим видео, утверждая, что "рабочие находится не в том доме и не хотят уходить", снимая молодого человека в жилете hi-vis, выполняющего садовые работы.

После этого появилось второе видео, на котором несколько рабочих находятся в ее дворе, а один из них снимает деревянный настил.

"Они ошиблись домом, но я не собираюсь их останавливать, потому что я бы хотела иметь бесплатный бетон или то, что они планируют сделать", — говорит она на видео.

Женщина снимает ролики для TikTok, показывая как хороший макияж может поменять внешность человека. У американки более 1,3 млн подписчиков.

Ранее Фокус сообщал, что женщине, чей дом случайно снесли, приходят уведомления о штрафах. В начале октября строительная компания случайно разрушила дом Сьюзан Ходжсон. Теперь женщина может получить не один штраф за оставленный на участке мусор.

Также стало известно, что квартира женщины оказалась заражена опасной черной плесенью. Она рассказала о том, как в ее жилье появилась гниль из-за "простой ошибки". Девушка также поведала, как ее убрать и избежать ее появления.