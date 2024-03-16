Аренда слишком дорогая: многодетная семья живет в двух автобусах, списанных на металлолом

Отец семейства обустроил транспортные средства всеми удобствами, в частности установил солнечные батареи и котел для горячей воды и отопления.

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30-летний Антони Тейлор и его жена Эмма из Великобритании не могли найти доступное жилье для своей большой семьи, поэтому решили поселиться в двух двухэтажных автобусах. Об их истории написало издание The Sun.

У Тейлоров пятеро собственных детей, кроме того, они ухаживают за сестрой Антони — 35-летней Анной, у которой врачи диагностировали церебральный паралич. Несмотря на все сложности, семейству удалось сохранить единство и найти выход, казалось бы, из крайне сложной жизненной ситуации.

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Многие из друзей и знакомых супругов называли идею трансформации автобусов в квартиру очень смелым шагом, но они стояли на своем.

"Меня оскорбляли в интернете, называли чудаковатым и идиотом за то, что воспитываю детей в таких условиях, мол, это опасное и неприспособленное к жизни место", — говорит Антони.

Мужчина обустроил транспортные средства всеми удобствами, в частности установил солнечные батареи, котел для горячей воды и отопления, а также приспособил салон для нужд Анны, которая передвигается на инвалидной коляске.

Социальные службы помогли семье обустроить ванную комнату, специальную кровать с подъемником и пандус, чтобы женщина с особыми потребностями могла беспрепятственно заезжать и выезжать из автобуса.

Мужчина обустроил транспортные средства всеми удобствами, в частности установил солнечные батареи, котел для горячей воды и отопления Фото: TikTok

К слову, решение супругов о переезде было вынужденным шагом после внезапной смерти матери Антони в 2019 году. Мужчине пришлось покинуть карьеру медицинского работника и стать единственным опекуном для сестры.

Получив наследство, британец решил потратить деньги на реконструкцию автобусов. На все про все пришлось выложить около 35 тысяч фунтов, но это дешевле, чем арендовать жилье или построить собственный дом "с нуля".

"Если бы я не купил автобусы, их бы пустили на металлолом, а теперь у нас есть собственный дом. Но главное, что мы все вместе", — говорит отец семейства.

В будущем Тейлоры мечтают поехать в путешествие в Шотландию и Диснейленд. Историю своей жизни они документируют в TikTok.

Социальные службы помогли семье обустроить ванную комнату, специальную кровать с подъемником и пандус Фото: TikTok Социальные службы помогли семье обустроить ванную комнату, специальную кровать с подъемником и пандус Фото: TikTok

Напомним, ранее Фокус писал о том, что самый известный недостроенный особняк Северной Калифорнии (США) неожиданно выставили на продажу. Дом общей площадью 13 тысяч квадратных футов с восемью спальнями и тремя ванными недавно появился на сайте Zillow по цене в $4,5 миллиона

Кроме того, 27-летний исследователь урбанистики Кайл Урбекс, который регулярно документирует заброшенные локации, поделился фотографиями заброшенного дома в Карлуке (графство Ланаркшир, Великобритания), где почти два десятилетия не было владельцев.