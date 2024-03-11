Когда-то завидовали все соседи. Имение, где 17 лет не было владельца, превратилось в руины

Роскошный дом стал свалкой после того, как хозяин Томас Гилмор по неизвестным причинам уехал отсюда еще в 2007 году.

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27-летний исследователь урбанистики Кайл Урбекс, который регулярно документирует заброшенные локации, поделился жуткими фотографиями заброшенного дома в Карлуке (графство Ланаркшир, Великобритания), где почти два десятилетия не было хозяина. Подробнее о том, что фотограф увидел внутри помещения, написало издание Daily Record.

Кайл посетил дом "Мистера Гилмора". Помещение так назвали в честь бывшего владельца — Томаса Гилмора, который по неизвестным причинам уехал отсюда еще в 2007 году. С тех пор роскошный особняк превратился в настоящую свалку с кучами хлама, старой мебелью и гнилыми вещами.

Роскошный особняк превратился в настоящую свалку с кучами хлама, старой мебелью и гнилыми вещами Фото: Kyle Urbex

По рассказам местных, Томас был очень гордым, любил ухаживать за домом и садом, однако сейчас его роскошный особняк, на который когда-то с завистью смотрели все соседи, переживает не лучшие времена.

На опубликованных фото можно увидеть, что сквозь гнилой пол в доме прорастают молодые деревья, кусты и трава, а сад превратился в заросшие джунгли, где валяется заброшенная тележка для покупок.

Сквозь гнилой пол в доме прорастают молодые деревья, кусты и трава Фото: Kyle Urbex Сквозь гнилой пол в доме прорастают молодые деревья, кусты и трава Фото: Kyle Urbex

Часть крыши обвалилась, стены покрылись плесенью и разваливаются на глазах, в кухонных шкафах до сих пор стоит посуда, а на полочках расставлены личные вещи.

"Я никогда раньше не видел такого ужасно заброшенного дома посреди села. Когда зашел внутрь, то сразу стало понятно, что кто-то пытался подпереть крышу, чтобы она не упала. Нижний этаж — это лишь тень былой красоты. Кухня еще целая и даже с посудой в шкафах, но покрытия на полу почти не осталось — одни опорные балки", — добавил Кайл.

Часть крыши обвалилась, стены покрылись плесенью и разваливаются на глазах, в кухонных шкафах до сих пор стоит посуда, а на полочках расставлены личные вещи Фото: Kyle Urbex Часть крыши обвалилась, стены покрылись плесенью и разваливаются на глазах, в кухонных шкафах до сих пор стоит посуда, а на полочках расставлены личные вещи Фото: Kyle Urbex

К сожалению, парню не удалось узнать, кому принадлежит объект недвижимости сейчас.

Напомним, ранее Фокус писал, что новый семейный дом за $302 тысячи никак не могут продать из-за огромных фонарей, расположенных у входной двери и подъездной дороги. Этот промах допустили в жилом комплексе от застройщика Hepscott Developments Ltd в Саут-Шилдсе (Южный Тайнсайд, Великобритания). Агентство по недвижимости даже предлагает на полгода освободить потенциальных покупателей от уплаты ипотеки, но это не помогает.

Кроме того, в городе Батл (Великобритания) разыгрывается роскошный особняк с пятью спальнями, бассейном и земельным участком общей стоимостью $1,9 миллиона всего за 6 долларов. Будущий владелец сможет переехать в дом, сдать его в аренду или продать по своему усмотрению.