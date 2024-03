Роскошный особняк, который стоит миллионы, отдают всего за 6 долларов (фото)

Будущий владелец сможет переехать в дом, сдать его в аренду или продать по своему усмотрению.

В городе Батл (Великобритания) разыгрывается роскошный особняк с пятью спальнями, бассейном и земельным участком общей стоимостью $1,9 миллиона всего за 6 долларов. Об этом пишет издание The Sun.

53-летний Ник Уильямс и его 52-летняя жена Белла решили разыграть свой дом, а часть полученных средств передать благотворительным организациям Mission from Matthew 25 и Warming Up the Homeless в Сассексе.

Реализация амбициозной мечты

Будущий победитель сможет переехать в особняк, сдать его в аренду или продать по своему усмотрению.

"Мы невероятно гордимся этим замечательным домом, который мы построили три года назад. Несмотря на нашу любовь к нему, чувствуем, что пришло время для нового проекта. Несколько последних сложных лет напомнили нам о быстротечности жизни", — рассказывают владельцы.

Супруги решили разыграть свой дом, а часть полученных средств передать благотворительным организациям Фото: Supplied

Британцы планируют открыть оздоровительный глемпинг в сельской местности, поэтому розыгрыш позволит им реализовать эту мечту.

"Мы с Ником познакомились 17 лет назад, за это время создали семью, построили два дома и завершили большой ремонт, а теперь в восторге от перспективы вручить ключи победителям конкурса", — добавляют они.

Лондон в часе езды

Дом расположен в живописной сельской местности всего в 10 минутах ходьбы от города Батл и менее чем в двух милях от железнодорожной станции, откуда за час можно доехать до Лондона. В особняке есть прихожая, кабинет, гостиная, кухня-столовая, пять спален, ванные комнаты, террасный двор с садом и бассейном. Из окон открывается просто невероятный вид на поля и леса.

Среди других преимуществ — зарядка для электромобилей, тепловая помпа, интернет-кабели и печь. В стоимость включены все дополнительные сборы, расходы на юридические услуги, а также 10 тысяч фунтов помощи победителю для переезда.

Дом расположен в живописной сельской местности всего в 10 минутах ходьбы от города Батл Фото: Supplied Дом расположен в живописной сельской местности всего в 10 минутах ходьбы от города Батл Фото: Supplied

Розыгрыш завершится 28 мая 2024 года.

