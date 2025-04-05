Женщина развелась с мужем после пластической операции: как она выглядит сейчас (фото)

30-летняя Девин Айкен из Филадельфии, США, потратила 8500 фунтов стерлингов (454 тыс. грн) на операцию по коррекции носа. После этого она осознала, что "заслуживает большего" и решила развестись со своим мужем.

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Об этом пишет британский таблоид The Sun.

"Я как будто заново родилась после этой операции. Я подумала: "Наконец выбираю себя". Чувствую себя такой счастливой, потому что мне не нужно идти на компромиссы. Когда вы переживаете развод, жизнь не заканчивается", — уверена Девин, которая работает в компании, специализирующейся на лечении наркотической зависимости.

Женщина вышла замуж в 23 года. Она утверждает, что почувствовала себя в ловушке, но продолжала сохранять брак под давлением общества. "Я находилась в застойном, несчастливом браке. Последние несколько лет мы отдалились. Все перестало совпадать", — признается Айкен.

Пластическая операция

Американка уверяет, что нос всегда был ее "самым большим недостатком", однако все никак не удавалось найти хорошего врача, который бы заставил ее решиться на операцию.

"В средней школе надо мной издевались. Называли ведьмой, туканом, Пиноккио. Я не могла этого контролировать", — вспоминает Девин.

Найдя доктора Гинзбурга в социальных сетях, она записалась на консультацию и перенесла почти шестичасовую операцию в ноябре 2024 года, потратив на это свои сбережения.

Девин считает себя достойной лучшего Фото: Devyn Aiken

"Из-за пластики носа у меня появилось время, чтобы подумать о разводе. Задуматься о том, что могу это сделать, потому что достаточно сильна", — объясняет она.

Айкен подала на развод в декабре 2024 года. Теперь женщина делится своим перевоплощением в интернете и получает множество комментариев, вдохновляя других людей оставлять свои отношения.

Напомним, ранее Фокус писал, что Бет Хелси из Эссекса (Великобритания) в детстве сталкивалась с насмешками сверстников — ее постоянно дразнили "пятиголовой" из-за необычно высокого лба. В течение 25 лет она пыталась скрыть эту особенность с помощью повязок, но недавно решилась на кардинальный шаг — сделала операцию.

Тем временем в больнице Baptist Health Richmond в Кентукки (США) произошел невероятный инцидент: донор, которого признали мертвым, неожиданно пришел в себя прямо на операционном столе, когда врачи уже готовились пересадить его сердце.