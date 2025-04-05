Жінка розлучилась з чоловіком після пластичної операції: який вигляд вона має зараз (фото)

30-річна Девін Айкен з Філадельфії, США, витратила 8500 фунтів стерлінгів (454 тис. грн) на операцію з корекції носа. Після цього вона раптом усвідомила, що "заслуговує на більше" і вирішила розлучитися зі своїм чоловіком.

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Про це пише британський таблоїд The Sun.

"Я наче заново народилася після цієї операції. Подумала: "Нарешті обираю себе". Почуваюся такою щасливою, бо мене не потрібно йти на компроміси. Коли ви переживаєте розлучення, життя не закінчується", — впевнена Девін, яка працює в компанії, що спеціалізується на лікуванні наркотичної залежності.

Жінка вийшла заміж у 23 роки. Вона стверджує, що відчула себе у пастці, але продовжувала зберігати шлюб під тиском суспільства. "Я перебувала в застійному, нещасливому шлюбі. Останні кілька років ми віддалилися. Усе перестало збігатися", — зізнається Айкен.

Пластична операція

Американка запевняє, що ніс завжди був її "найбільшим недоліком", однак все ніяк не вдавалось знайти хорошого лікаря, який би змусив її наважитися на операцію.

"У середній школі з мене знущалися. Називали відьмою, туканом, Піноккіо. Я не могла цього контролювати", — згадує бідолашна Девін.

Знайшовши доктора Гінзбурга у соціальних мережах, вона записалася на консультацію і перенесла майже шестигодинну операцію в листопаді 2024 року, витративши на це свої заощадження.

Девін вває себе гідною кращого Фото: Devyn Aiken

"Через пластику носа у мене з'явився час, щоб подумати про розлучення. Замислитися про те, що можу це зробити, бо достатньо сильна", — пояснює вона.

Айкен подала на розлучення в грудні 2024 року. Тепер жінка ділиться своїм перевтіленням в інтернеті та отримує безліч коментарів, надихаючи інших людей залишати свої стосунки.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що Бет Хелсі з Ессексу (Велика Британія) в дитинстві стикалася з насмішками однолітків — її постійно дражнили "п’ятиголовою" через незвично високе чоло. Протягом 25 років вона намагалася приховати цю особливість за допомогою пов’язок, але нещодавно зважилася на кардинальний крок — зробила операцію.

Тим часом у лікарні Baptist Health Richmond у Кентуккі (США) стався неймовірний інцидент: донор, якого визнали мертвим, несподівано прийшов до тями просто на операційному столі, коли лікарі вже готувалися пересадити його серце.