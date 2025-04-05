В Украине изменятся правила налога на недвижимость: чего ждать владельцам жилья

С 2025 года в Украине повысили налог на недвижимость. Он будет взиматься с владельцев квартир и домов, если их площадь превысит установленный норматив.

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Об этом сообщает Прикарпатская информационная корпорация.

Ранее за каждый "лишний" квадратный метр приходилось платить до 100,5 грн, теперь эта сумма увеличилась до 106,5 грн. Однако в разных городах тариф может варьироваться, так как его устанавливают местные советы.

Налог касается владельцев:

квартир площадью более 60 м²;

домов площадью более 120 м²;

комбинированной недвижимости (и квартира, и дом) более 180 м².

Если площадь квартиры превышает 200 м², а дома — 600 м², ежегодно взимается дополнительный фиксированный налог в размере 25 000 грн.

Налог рассчитывается за каждый квадратный метр, превышающий установленную норму. Его ставка не может быть выше 1,5% от минимальной заработной платы, которая на 1 января 2024 года составляла 7100 грн. Оплата производится ежегодно за прошедший период, то есть в 2025 году граждане Украины будут платить за 2024 год.

Тем временем уже приводят два сценария развития ситуации с тарифами на свет: либо стоимость электроэнергии изменится, либо тариф продлят еще на год. Об этом Фокус писал со ссылкой на постановление Кабинета министров №632.

Напомним, что тарифы на электроэнергию в прошлом году повысились более чем на 63%. Ранее депутат Верховной Рады Евгений Пивоваров заявлял, что тарифы 2025 года могут измениться уже с мая.