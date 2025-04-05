В Україні зміняться правила податку на нерухомість: чого чекати власникам житла

З 2025 року в Україні підвищили податок на нерухомість. Він стягуватиметься з власників квартир і будинків, якщо їхня площа перевищить встановлений норматив.

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Про це повідомляє Прикарпатська інформаційна корпорація.

Раніше за кожен "зайвий" квадратний метр доводилося платити до 100,5 грн, тепер ця сума збільшилася до 106,5 грн. Однак у різних містах тариф може варіюватися, оскільки його встановлюють місцеві ради.

Податок стосується власників:

квартир площею понад 60 м²;

будинків площею понад 120 м²;

комбінованої нерухомості (і квартира, і будинок) понад 180 м².

Якщо площа квартири перевищує 200 м², а будинку — 600 м², щорічно стягується додатковий фіксований податок у розмірі 25 000 грн.

Податок розраховується за кожен квадратний метр, що перевищує встановлену норму. Його ставка не може бути вищою за 1,5% від мінімальної заробітної плати, яка на 1 січня 2024 року становила 7100 грн. Оплату здійснюють щорічно за минулий період, тобто у 2025 році громадяни України платитимуть за 2024 рік.

Тим часом уже наводять два сценарії розвитку ситуації з тарифами на світло: або вартість електроенергії зміниться, або тариф продовжать ще на рік. Про це Фокус писав із посиланням на постанову Кабінету міністрів №632.

Нагадаємо, що тарифи на електроенергію торік підвищилися більш ніж на 63%. Раніше депутат Верховної Ради Євген Пивоваров заявляв, що тарифи 2025 року можуть змінитися вже з травня.