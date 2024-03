Розкішний особняк, що коштує мільйони, віддають всього за 6 доларів (фото)

Майбутній власник матиме змогу переїхати в будинок, здати його в оренду або продати на власний розсуд.

У місті Батл (Велика Британія) розігрується розкішний особняк з п'ятьма спальнями, басейном та земельною ділянкою загальною вартістю $1,9 мільйона всього за 6 доларів. Про це пише видання The Sun.

53-річний Нік Вільямс та його 52-річна дружина Белла вирішили розіграти свій будинок, а частину одержаних коштів передати благодійним організаціям Mission from Matthew 25 та Warming Up the Homeless у Сассексі.

Реалізація амбітної мрії

Майбутній переможець матиме змогу переїхати в особняк, здати його в оренду або продати на власний розсуд.

"Ми неймовірно пишаємося цим чудовим домом, який ми побудували три роки тому. Попри нашу любов до нього, відчуваємо, що прийшов час для нового проєкту. Кілька останніх складних років нагадали нам про швидкоплинність життя", — розповідають власники.

Британці планують відкрити оздоровчий глемпінг у сільській місцевості, тож розіграш дозволить їм реалізувати цю мрію.

"Ми з Ніком познайомились 17 років тому, за цей час створили сім'ю, побудували два будинки та завершили великий ремонт, а тепер у захваті від перспективи вручити ключі переможцям конкурсу", — додають вони.

Лондон в годині їзди

Дім розташований у мальовничій сільській місцевості всього за 10 хвилин пішки від міста Батл та менш ніж за дві милі від залізничної станції, звідки за годину можна доїхати до Лондона. В особняку є передпокій, кабінет, вітальня, кухня-їдальня, п'ять спалень, ванні кімнати, терасовий двір з садом і басейном. З вікон відкривається просто неймовірний краєвид на поля та ліси.

Серед інших переваг — зарядка для електромобілів, теплова помпа, інтернет-кабелі та піч. У вартість включені усі додаткові збори, витрати на юридичні послуги, а також 10 тисяч фунтів допомоги переможцю в переїзді.

Дім розташований у мальовничій сільській місцевості всього за 10 хвилин пішки від міста Батл Фото: Supplied

Розіграш завершиться 28 травня 2024 року.

