Оренда надто дорога: багатодітна сім'я оселилась у двох автобусах, списаних на металолом

Батько сімейства облаштував транспортні засоби всіма зручностями, зокрема встановив сонячні батареї та котел для гарячої води й опалення.

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30-річний Антоні Тейлор та його дружина Емма з Великої Британії не могли знайти доступне житло для своєї великої родини, тож вирішили оселитися у двох двоповерхових автобусах. Про їхню історію написало видання The Sun.

У Тейлорів п’ятеро власних дітей, крім того, вони доглядають за сестрою Антоні — 35-річною Ганною, в якої лікарі діагностували церебральний параліч. Попри усі складнощі, сімейству вдалося зберегти єдність та знайти вихід, здавалося б, з вкрай складної життєвої ситуації.

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Багато хто з друзів та знайомих подружжя називали ідею трансформації автобусів у квартиру дуже сміливим кроком, але вони стояли на своєму.

"Мене ображали в інтернеті, називали дивакуватим та ідіотом за те, що виховую дітей в таких умовах, мовляв, це небезпечне та непристосоване до життя місце", — каже Антоні.

Чоловік облаштував транспортні засоби всіма зручностями, зокрема встановив сонячні батареї, котел для гарячої води та опалення, а також пристосував салон для потреб Ганни, яка пересувається на інвалідному візку.

Соціальні служби допомогли родині облаштувати ванну кімнату, спеціальне ліжко з підіймачем та пандус, аби жінка з особливими потребами могла безперешкодно заїжджати та виїжджати з автобуса.

Чоловік облаштував транспортні засоби всіма зручностями, зокрема встановив сонячні батареї, котел для гарячої води та опалення Фото: TikTok

До слова, рішення подружжя про переїзд було вимушеним кроком після раптової смерті матері Антоні у 2019 році. Чоловікові довелося покинути кар'єру медичного працівника й стати єдиним опікуном для сестри.

Отримавши спадщину, британець вирішив витратити гроші на реконструкцію автобусів. На все про все довелось викласти близько 35 тисяч фунтів, але це дешевше, ніж орендувати житло чи побудувати власний будинок "з нуля".

"Якби я не купив автобуси, їх би пустили на металолом, а тепер у нас є власний дім. Та головне, що ми всі разом", — каже батько сімейства.

У майбутньому Тейлори мріють поїхати у подорож до Шотландії та Діснейленду. Історію свого життя вони документують у TikTok.

Соціальні служби допомогли родині облаштувати ванну кімнату, спеціальне ліжко з підіймачем та пандус Фото: TikTok Соціальні служби допомогли родині облаштувати ванну кімнату, спеціальне ліжко з підіймачем та пандус Фото: TikTok

Нагадаємо, раніше Фокус писав про те, що найвідоміший недобудований особняк Північної Каліфорнії (США) несподівано виставили на продаж. Будинок загальною площею 13 тисяч квадратних футів із вісьмома спальнями та трьома ванними недавно з'явився на сайті Zillow за ціною у $4,5 мільйона

Крім того, 27-річний дослідник урбаністики Кайл Урбекс, який регулярно документує занедбані локації, поділився світлинами покинутого будинку в Карлуку (графство Ланаркшир, Велика Британія), де майже два десятиліття не було власників.