Потрібно просто поквапити: учені виявили спосіб підвищити шанси на зачаття дитини у чоловіків

Проблеми з фертильністю зачіпають мільйони чоловіків, що негативно впливає на наше майбутнє загалом. Незважаючи на погану півстолітню тенденцію, вчені вважають, що знайшли спосіб як докорінно змінити ситуацію, що склалася.

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Нещодавнє дослідження, проведене в Медичному містечку Аншутського університету Колорадо, пролило світло на зв'язок між стресом і чоловічою фертильністю. Вчені виявили ключовий момент, коли сперматозоїди потрапляють під вплив сильних емоцій, що впливає на шанс зачаття дитини. Тепер вони сподіваються, що зможуть повернути негативну тенденцію, яка триває протягом 50 років, назад, пише ScienceDaily.

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Дослідження, опубліковане в журналі Nature Communications, показало, що викликані стресом зміни в рухливості сперматозоїдів відбуваються після закінчення стресової події, а не під час неї. Це відкриття може мати вирішальне значення для розуміння того, як воно впливає на репродуктивні процеси, і потенційно поліпшити шанси на зачаття плоду в мільйонів людей, вважають автори.

За останні 50 років спостерігалося значне зниження якості сперми — тенденція, паралельна збільшенню стресових факторів навколишнього середовища. Нове дослідження виявило, як стрес впливає на здатність сперматозоїдів переміщатися по жіночій репродуктивній системі — процес, відомий як рухливість сперматозоїдів. Дослідники виявили, що він призводить до змін у позаклітинних везикулах (ВВ), які являють собою невеликі частинки, що виділяються з чоловічого репродуктивного тракту, що беруть участь у розвитку і дозріванні сперматозоїдів. Примітно, що ці зміни відбувалися після того, як стрес стихав, що свідчить про відстрочений, але потенційно серйозний вплив на сперматозоїди з плином часу.

Доктор Трейсі Бейл, провідна авторка дослідження та стипендіатка кафедри Фонду Аншутца з комплексних досліджень психічного та фізичного здоров'я жінок у Центрі Людемана при CU Anschutz, заявила: "Наші результати показують значне, залежне від часу збільшення рухливості сперматозоїдів після стресу, що узгоджується з попередніми дослідженнями змін мікроРНК у спермі людини".

Дослідження, в якому брали участь як люди, так і тварини-моделі, показало, що ВВ, викликані стресом, посилюють не тільки рухливість сперматозоїдів, а й мітохондріальне дихання, що є процесом виробництва енергії в клітинах. Це дає змогу припустити, що реакція організму на стрес може підвищувати продуктивність сперматозоїдів за рахунок поліпшення вироблення енергії.

Доктор Ніколь Мун, авторка дослідження, наголосила, що така реакція може бути універсальним механізмом подолання стресу в різних видів, що дає ширше уявлення про репродуктивне здоров'я та вплив на нього еволюції. Наслідки цього дослідження виходять за рамки чоловічої фертильності, оскільки вчених також цікавить, як стрес впливає на обох партнерів у процесі спроби зачаття дитини та його потенційний вплив на розвиток мозку плода.

Доктор Нілл Епперсон, професор і завідувач кафедри психіатрії Університету Каліфорнії та один з авторів дослідження, наголосив на необхідності подальших досліджень, щоб зрозуміти, як стрес впливає на статеві клітини, фертильність і передачу наслідків стресу від покоління до покоління. "Продовжуючи набирати учасників для цих випробувань і проводячи ретельну оцінку стресу поряд із роботою, що проводиться в лабораторії, ми прагнемо глибше зрозуміти, як минулі стресові фактори можуть вплинути на майбутнє потомство, — сказав Епперсон.

Команда дослідників з CU Anschutz планує провести додаткові наукові роботи, щоб вивчити, як інформація про стрес передається через ВВ і як вона впливає на запліднення і розвиток мозку. Вони також готуються розпочати пробне дослідження для подальшого вивчення взаємозв'язку між ВВ і сперматозоїдами в сім'яній рідині, що може мати значні наслідки для лікування безпліддя і розуміння репродуктивного здоров'я.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо ви відчуваєте проблеми, зверніться до фахівця.