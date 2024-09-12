Нужно просто поторопить: ученые обнаружили способ повысить шансы на зачатие ребенка у мужчин

Проблемы с фертильностью затрагивают миллионы мужчин, что негативно влияет на наше будущее в целом. Несмотря на плохую полувековую тенденцию, ученые считают, что нашли способ как в корне изменить сложившуюся ситуацию.

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Недавнее исследование, проведенное в Медицинском городке Аншутского университета Колорадо, пролило свет на связь между стрессом и мужской фертильностью. Ученые обнаружили ключевой момент, когда сперматозоиды попадают под влияние сильных эмоций, что влияет на шанс зачатия ребенка. Теперь они надеются, что смогут обернуть идущую на протяжении 50 лет негативную тенденцию вспять, пишет ScienceDaily.

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Исследование, опубликованное в журнале Nature Communications, показало, что вызванные стрессом изменения в подвижности сперматозоидов происходят после окончания стрессового события, а не во время него. Это открытие может иметь решающее значение для понимания того, как оно влияет на репродуктивные процессы, и потенциально улучшить шансы на зачатие плода у миллионов людей, считают авторы.

За последние 50 лет наблюдалось значительное снижение качества спермы — тенденция, параллельная увеличению стрессовых факторов окружающей среды. Новое исследование выявило, как стресс влияет на способность сперматозоидов перемещаться по женской репродуктивной системе — процесс, известный как подвижность сперматозоидов. Исследователи обнаружили, что он приводит к изменениям во внеклеточных везикулах (ВВ), которые представляют собой небольшие частицы, выделяемые из мужского репродуктивного тракта, участвующие в развитии и созревании сперматозоидов. Примечательно, что эти изменения происходили после того, как стресс стихал, что говорит об отсроченном, но потенциально серьезном воздействии на сперматозоиды с течением времени.

Доктор Трейси Бейл, ведущий автор исследования и стипендиат кафедры Фонда Аншутца по комплексным исследованиям психического и физического здоровья женщин в Центре Людемана при CU Anschutz, заявила: "Наши результаты показывают значительное, зависящее от времени увеличение подвижности сперматозоидов после стресса, что согласуется с предыдущими исследованиями изменений микроРНК в сперме человека".

Исследование, в котором участвовали как люди, так и животные модели, показало, что ВВ, вызванные стрессом, усиливают не только подвижность сперматозоидов, но и митохондриальное дыхание, которое является процессом производства энергии в клетках. Это позволяет предположить, что реакция организма на стресс может повышать производительность сперматозоидов за счет улучшения выработки энергии.

Доктор Николь Мун, автор исследования, подчеркнула, что такая реакция может быть универсальным механизмом преодоления стресса у разных видов, что дает более широкое представление о репродуктивном здоровье и влиянии на него эволюции. Последствия этого исследования выходят за рамки мужской фертильности, поскольку ученых также интересует, как стресс влияет на обоих партнеров в процессе попытки зачатия ребенка и его потенциальное воздействие на развитие мозга плода.

Доктор Нилл Эпперсон, профессор и заведующий кафедрой психиатрии Университета Калифорнии и один из авторов исследования, отметил необходимость дальнейших исследований, чтобы понять, как стресс влияет на половые клетки, фертильность и передачу последствий стресса от поколения к поколению. "Продолжая набирать участников для этих испытаний и проводя тщательную оценку стресса наряду с работой, проводимой в лаборатории, мы стремимся глубже понять, как прошлые стрессовые факторы могут повлиять на будущее потомство, — сказал Эпперсон.

Команда исследователей из CU Anschutz планирует провести дополнительные научные работы, чтобы изучить, как информация о стрессе передается через ВВ и как она влияет на оплодотворение и развитие мозга. Они также готовятся начать пробное исследование для дальнейшего изучения взаимосвязи между ВВ и сперматозоидами в семенной жидкости, что может иметь значительные последствия для лечения бесплодия и понимания репродуктивного здоровья.

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