Що відомо про молодшу на 11 років обраницю стронгмена Василя Вірастюка, яка народила йому п'ятого сина

50-річний Василь Вірастюк учора став батьком уп’яте. Новонародженого сина Ярослава йому подарувала Ірина Зінченко, з якою спортсмен перебуває у стосунках останні кілька років. Що відомо про молодшу на 11 років обраницю.

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50-річний Василь Вірастюк вчора уп'яте став батьком. Ще одного сина йому народила його нова дівчина Ірина Зінченко. Стосунки між парою виникли під час війни. За цей період у їх цивільному шлюбі народилося двоє дітей. Фокус вирішив зібрати всю інформацію, яку відомо про кохану Василя Вірастюка, яка народила йому п’ятого сина.

За інформацією датованою 2020 року на сторінці "Клубу успішних леді" у Фейсбук, Ірина Зінченко – відома дизайнерка весільних і вечірніх суконь, засновниця власного бренду Iryna Zinchenko та студії пошиття одягу. Родом з Івано-Франківська. Вона на 11 років молодша за Василя Вірастюка. Її творчість неодноразово була представлена на заходах у рідному місті та інших містах України.

Ірина Зінченко Фото: instagram.com/zinchenko_designer

Ірина виховує двох дітей від попередніх стосунків: 15-річного сина Дмитра та 10-річну доньку Анастасію. З Василем вона познайомилася у 2019 році в одному з ресторанів Івано-Франківська. Тоді Ірина разом із подругами вирішила сфотографуватися зі знаменитим спортсменом, який саме сидів за столом зі своєю другою дружиною Інною.

"Познайомилися абсолютно випадково. Я тоді був у ресторані з дружиною Інною, і до нас підійшла група дівчат. Це було наше перше знайомство", – розповідав Вірастюк в інтерв’ю Славі Дьоміну.

Проте стосунки між Василем і Іриною зав’язалися лише після початку повномасштабного вторгнення. У цей період родина Вірастюка виїхала за кордон.

"Наші стосунки почалися, коли моя дружина виїхала за кордон. Так, це зрада. Але я вважаю зрадою і її вчинок, бо вона прийняла рішення самостійно. Це було б зрозуміло, якби ми жили, наприклад, у Бородянці чи Броварах, але не в нашому випадку", – зізнався спортсмен і нардеп.

Разом Вірастюк та Зінченко мають однорічного сина, якого назвали Володимиром. Крім цього, нещодавно стало відомо, що Василь і Ірина разом стали батьками новонародженого сина Ярослава – п’ята дитина Вірастюка.

Ірина Зінченко Фото: instagram.com/zinchenko_designer

Що відомо про особисте життя Василя Вірастюка

До стосунків із Іриною Зінченко Василь Вірастюк був двічі одружений. Його перша дружина, чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка, трагічно загинула на гірськолижному курорті в Туреччині. Спортсменці було всього 28 років.

Друге подружжя з Інною, яка працювала у фармацевтичній компанії "Байєр", тривало 16 років. Проте розлучення стало непростим. У ЗМІ повідомляли, що Інна вимагала аліменти у розмірі 80 тисяч гривень на місяць, тоді як Василь заявляв, що його дохід становить лише 33 тисячі гривень. Крім того, пара судилася за спільне майно: чотири земельні ділянки та дві квартири.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вірастюк нецензурно обізвав Іво Бобула.

Крім цього, Фокус писав, що стронгмен Василь Вірастюк вперше показав молодшу на 11 років обраницю.