Василь Вірастюк у 50 років став батьком уп'яте

Малюк народився 6 січня у Чернівцях. Новоспечені батьки дали сину ім’я Ярослав. Це вже п’ятий спадкоємець для українського богатиря.

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50-річний український стронгмен і народний депутат Василь Вірастюк знову став татом. Радісною новиною він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Синочок з’явився на світ 6 січня в Чернівцях. Дружина Вірастюка Ірина, яка молодша за нього на 11 років, подарувала йому ще одного спадкоємця. Хлопчика назвали Ярославом.

Спортсмен розповів, що син народився о 15:55, має зріст 58 см і важить 3850 грамів.

"Мама, син і татусь почуваються чудово", — написав Василь під фото, де тримає паспорт малюка з його першими даними.

Василь Вірастюк уп'яте став батьком Фото: скрін

Особисте життя Василя Вірастюка

Стронгмен був двічі одружений і є батьком п’ятьох дітей. Першою дружиною спортсмена стала чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка. Пара зареєструвала шлюб у 2003 році, і того ж року у них народився син Адам. Однак сімейне щастя тривало недовго — у 2006 році Світлана трагічно загинула під час відпочинку на гірськолижному курорті в Туреччині. Її накрило лавиною. На момент загибелі жінці було лише 28 років.

Через рік після цієї втрати, у 2007-му, Василь одружився вдруге. Його обраницею стала Інна, співробітниця українського представництва фармацевтичної компанії "Баєр". У шлюбі з нею у Вірастюка народилося двоє синів — Олег, якому нині 16 років, та Олександр, якому 8.

Однак у 2023 році стало відомо про розлучення пари. Процес розриву супроводжувався гучним скандалом. Інна звинуватила Василя в тому, що він приховує від дітей свої доходи та не виплачує належної фінансової підтримки. Спортсмен зі свого боку пояснив, що не має можливості виплачувати суму аліментів, яку вимагала його колишня дружина.

Попри особисті труднощі, Вірастюк продовжує будувати нову сім’ю зі своєю третьою дружиною Іриною Зінченко, яка народила йому ще двох синів — Володимира у 2023 році та Ярослава у січні 2025-го. Чи зареєструвала свої відносини пара наразі не відомо.

Нагадаємо, раніше ми писали, що стронгмен Василь Вірастюк вперше показав молодшу на 11 років обраницю.

Крім цього, Фокус писав, що Вірастюк нецензурно обізвав Іво Бобула.