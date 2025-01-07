Василий Вирастюк в 50 лет стал отцом в пятый раз

Малыш родился 6 января в Черновцах. Новоиспеченные родители дали сыну имя Ярослав. Это уже пятый наследник для украинского богатыря.

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50-летний украинский стронгмен и народный депутат Василий Вирастюк снова стал папой. Радостной новостью он поделился на своей странице в Instagram.

Сыночек появился на свет 6 января в Черновцах. Жена Вирастюка Ирина, которая младше его на 11 лет, подарила ему еще одного наследника. Мальчика назвали Ярославом.

Спортсмен рассказал, что сын родился в 15:55, имеет рост 58 см и весит 3850 граммов.

"Мама, сын и папа чувствуют себя прекрасно", — написал Василий под фото, где держит паспорт малыша с его первыми данными.

Василий Вирастюк в пятый раз стал отцом Фото: скрин

Личная жизнь Василия Вирастюка

Стронгмен был дважды женат и является отцом пятерых детей. Первой женой спортсмена стала чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка. Пара зарегистрировала брак в 2003 году, и в том же году у них родился сын Адам. Однако семейное счастье длилось недолго — в 2006 году Светлана трагически погибла во время отдыха на горнолыжном курорте в Турции. Ее накрыло лавиной. На момент гибели женщине было всего 28 лет.

Через год после этой потери, в 2007-м, Василий женился во второй раз. Его избранницей стала Инна, сотрудница украинского представительства фармацевтической компании "Байер". В браке с ней у Вирастюка родилось двое сыновей — Олег, которому сейчас 16 лет, и Александр, которому 8.

Однако в 2023 году стало известно о разводе пары. Процесс разрыва сопровождался громким скандалом. Инна обвинила Василия в том, что он скрывает от детей свои доходы и не выплачивает должной финансовой поддержки. Спортсмен в свою очередь объяснил, что не имеет возможности выплачивать сумму алиментов, которую требовала его бывшая жена.

Несмотря на личные трудности, Вирастюк продолжает строить новую семью со своей третьей женой Ириной Зинченко, которая родила ему еще двух сыновей — Владимира в 2023 году и Ярослава в январе 2025-го. Зарегистрировала ли свои отношения пара пока не известно.

Напомним, ранее мы писали, что стронгмен Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет избранницу.

Кроме этого, Фокус писал, что Вирастюк нецензурно обозвал Иво Бобула.