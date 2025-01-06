Стронгмен Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет избранницу (фото)

Василий Вирастюк, украинский силач и нардеп, впервые публично показал свою возлюбленную Ирину, с которой он вместе воспитывает сына.

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Украинский силач Василий Вирастюк впервые показал свою младшую на 11 лет возлюбленную Ирину, которая подарила ему четвертого сына. Фотографию в кругу семьи Вирастюка опубликовал мастер спорта Украины Андрей Янтарь.

Василий Вирастюк и его новая избранница Фото: скрин

Спортсмен и нардеп долгое время скрывал отношения, не спешил знакомить избранницу с публикой, однако на праздники сделал исключение. Во время празднований Крещения он собрался дома с друзьями, и один из приятелей опубликовал совместное фото, на котором Вирастюк сидит рядом с брюнеткой Ириной. Уже после этого спортсмен сделал репост, подтвердив, что это его возлюбленная. Ранее он публиковал фото Ирины, но всегда скрывал ее лицо.

История отношений Вирастюка с Ириной началась еще до развода с предыдущей женой Инной, которая уехала за границу во время войны. После этого спортсмен закрутил роман с Ириной, в результате чего у пары родился сын.

Личная жизнь Василия Вирастюка

Василий Вирастюк был дважды женат. Его первой женой была чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка, с которой он официально зарегистрировал брак в 2003 году. В том же году у пары родился сын Адам, которому сейчас 21 год. К сожалению, через три года после бракосочетания Светлана трагически погибла — ее накрыло лавиной на горнолыжном курорте Паландокен в Турции. Ей было всего 28 лет.

Второй брак Василий заключил в 2007 году с Инной, сотрудницей немецкой фармацевтической компании "Байер" в Украине. В 2023 году пара объявила о расставании. Однако процесс разрыва не прошел мирно. Инна обвинила Вирастюка в том, что он прячет от сыновей деньги, и потребовала алименты. Василий объяснил, что не может выплачивать ту сумму, которую указала Инна. У пары есть двое детей — 16-летний Олег и 8-летний Александр.

Кто такая Ирина Зинченко?

Ирина Зинченко — украинский дизайнер одежды, основательница собственного бренда "Iryna Zinchenko". Она специализируется на пошиве эксклюзивных изделий, в частности свадебных, коктейльных и вечерних платьев, а также одежды для мужчин, детей и повседневного использования.

Ирина имеет двоих детей от предыдущих отношений: 15-летнего сына Дмитрия и 10-летнюю дочь Анастасию. Вместе Вирастюк и Зинченко имеют годовалого сына, которого назвали Владимиром.

Напомним, ранее мы писали, что Вирастюк нецензурно обозвал Иво Бобула.

Кроме этого, Фокус писал, что Иво Бобул заявил, что для него "умер" Василий Вирастюкю.