Стронгмен Василь Вірастюк вперше показав молодшу на 11 років обраницю (фото)

Василь Вірастюк, український силач і нардеп, вперше публічно показав свою кохану Ірину, з якою він разом виховує сина.

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Український силач Василь Вірастюк вперше показав свою молодшу на 11 років кохану Ірину, яка подарувала йому четвертого сина. Фотографію в колі родини Вірастюка опублікував майстер спорту України Андрій Бурштин.

Василь Вірастюк та його нова обраниця Фото: скрін

Спортсмен і нардеп довгий час приховував стосунки, не поспішав знайомити обраницю з публікою, однак на свята зробив виняток. Під час святкувань Водохреща він зібрався вдома з друзями, і один з приятелів опублікував спільне фото, на якому Вірастюк сидить поруч з брюнеткою Іриною. Вже після цього спортсмен зробив репост, підтвердивши, що це його кохана. Раніше він публікував фото Ірини, але завжди приховував її обличчя.

Історія стосунків Вірастюка з Іриною почалася ще до розлучення з попередньою дружиною Інною, яка виїхала за кордон під час війни. Після цього спортсмен закрутив роман з Іриною, в результаті чого у пари народився син.

Особисте життя Василя Вірастюка

Василь Вірастюк був двічі одружений. Його першою дружиною була чемпіонка України з фітнесу Світлана Забіяка, з якою він офіційно зареєстрував шлюб у 2003 році. Того ж року у пари народився син Адам, який наразі має 21 рік. На жаль, через три роки після одруження Світлана трагічно загинула — її накрило лавиною на гірськолижному курорті Паландокен у Туреччині. Їй було лише 28 років.

Другий шлюб Василь уклав у 2007 році з Інною, співробітницею німецької фармацевтичної компанії "Баєр" в Україні. У 2023 році пара оголосила про розставання. Однак процес розриву не пройшов мирно. Інна звинуватила Вірастюка в тому, що він ховає від синів гроші, і вимагала аліменти. Василь пояснив, що не може виплачувати ту суму, яку зазначила Інна. У пари є двоє дітей — 16-річний Олег і 8-річний Олександр.

Хто така Ірина Зінченко?

Ірина Зінченко — український дизайнер одягу, засновниця власного бренду "Iryna Zinchenko". Вона спеціалізується на пошитті ексклюзивних виробів, зокрема весільних, коктейльних та вечірніх суконь, а також одягу для чоловіків, дітей і повсякденного використання.

Ірина має двох дітей від попередніх стосунків: 15-річного сина Дмитра та 10-річну донечку Анастасію. Разом Вірастюк та Зінченко мають однорічного сина, якого назвали Володимиром.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Вірастюк нецензурно обізвав Іво Бобула.

Крім цього, Фокус писав, що Іво Бобул заявив, що для нього "помер" Василь Вірастюкю.