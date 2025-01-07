Что известно о младшей на 11 лет избраннице стронгмена Василия Вирастюка, которая родила ему пятого сына

50-летний Василий Вирастюк вчера стал отцом в пятый раз. Новорожденного сына Ярослава ему подарила Ирина Зинченко, с которой спортсмен находится в отношениях последние несколько лет. Что известно о младшей на 11 лет избраннице.

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50-летний Василий Вирастюк вчера в пятый раз стал отцом. Еще одного сына ему родила его новая девушка Ирина Зинченко. Отношения между парой возникли во время войны. За этот период в их гражданском браке родилось двое детей. Фокус решил собрать всю информацию, которую известно о возлюбленной Василия Вирастюка, которая родила ему пятого сына.

По информации датированной 2020 года на странице "Клуба успешных леди" в Фейсбук, Ирина Зинченко — известный дизайнер свадебных и вечерних платьев, основательница собственного бренда Iryna Zinchenko и студии пошива одежды. Родом из Ивано-Франковска. Она на 11 лет младше Василия Вирастюка. Ее творчество неоднократно было представлено на мероприятиях в родном городе и других городах Украины.

Ирина Зинченко Фото: instagram.com/zinchenko_designer

Ирина воспитывает двоих детей от предыдущих отношений: 15-летнего сына Дмитрия и 10-летнюю дочь Анастасию. С Василием она познакомилась в 2019 году в одном из ресторанов Ивано-Франковска. Тогда Ирина вместе с подругами решила сфотографироваться со знаменитым спортсменом, который как раз сидел за столом со своей второй женой Инной.

"Познакомились совершенно случайно. Я тогда был в ресторане с женой Инной, и к нам подошла группа девушек. Это было наше первое знакомство", — рассказывал Вирастюк в интервью Славе Демину.

Однако отношения между Василием и Ириной завязались только после начала полномасштабного вторжения. В этот период семья Вирастюка выехала за границу.

"Наши отношения начались, когда моя жена уехала за границу. Да, это измена. Но я считаю изменой и ее поступок, потому что она приняла решение самостоятельно. Это было бы понятно, если бы мы жили, например, в Бородянке или Броварах, но не в нашем случае", — признался спортсмен и нардеп.

Вместе Вирастюк и Зинченко имеют годовалого сына, которого назвали Владимиром. Кроме этого, недавно стало известно, что Василий и Ирина вместе стали родителями новорожденного сына Ярослава — пятый ребенок Вирастюка.

Ирина Зинченко Фото: instagram.com/zinchenko_designer

Что известно о личной жизни Василия Вирастюка

До отношений с Ириной Зинченко Василий Вирастюк был дважды женат. Его первая жена, чемпионка Украины по фитнесу Светлана Забияка, трагически погибла на горнолыжном курорте в Турции. Спортсменке было всего 28 лет.

Второе супружество с Инной, которая работала в фармацевтической компании "Байер", продолжалось 16 лет. Однако развод стал непростым. В СМИ сообщали, что Инна требовала алименты в размере 80 тысяч гривен в месяц, тогда как Василий заявлял, что его доход составляет лишь 33 тысячи гривен. Кроме того, пара судилась за общее имущество: четыре земельных участка и две квартиры.

Напомним, ранее мы писали, что Вирастюк нецензурно обозвал Иво Бобула.

Кроме этого, Фокус писал, что стронгмен Василий Вирастюк впервые показал младшую на 11 лет избранницу.