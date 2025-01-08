"Я только начинаю": 32-летний мужчина в 2025 году станет отцом 100 детей

Сейчас в мире насчитывается всего три мужчины, которые имели сотню или более детей. Девушка, в которую недавно влюбился Кайл Горди, бросила его после восьми месяцев отношений.

Related video

32-летний Кайл Горди из Калифорнии является биологическим отцом 87 детей во всем мире, однако 1 января 2025 года он получил подтверждение, что в течение следующих нескольких месяцев у него будет ровно 100 детей. Об этом пишет Need To Know.

Дело в том, что Горди является одним из самых известных в мире доноров спермы. Он предлагает свои услуги бесплатно и руководит сайтом, где он призывает заинтересованных женщин связаться с ним.

В то время как большинство людей сейчас отказались бы иметь больше детей, Кайл утверждает, что "только начинает".

"Здорово быть отцом стольких детей. Мне нравится, что я помог всем этим женщинам создать семьи, когда они думали, что это невозможно. Но я очень далек от того, чтобы оказать значительное влияние на общее население мира. Поэтому для этого я только начинаю. Если быть честным, то у меня нет четкого плана, сколько детей я хотел бы иметь. Думаю, я буду делать детей до тех пор, пока я не перестану быть нужным женщинам", — сказал Кайл.

Кайл Горди Фото: Соцсети

В начале 2024 года он объявил о своем возвращении к донорству спермы после короткого перерыва, который он делал для того, чтобы найти свою вторую половинку. Но, хотя он влюбился в 39-летнюю Анику Филипп, через восемь месяцев они расстались.

Сейчас, хотя он все еще мечтает о своей счастливой жизни, Кайл не ведет активных поисков и полагается на судьбу, надеясь, что кто-то особенный появится во время его мирового благотворительного тура 2025 года.

"В этом году у меня запланировано несколько поездок по миру. Я разговариваю с несколькими женщинами в Японии и Ирландии — в обеих странах у меня еще нет детей — а также в Великобритании, США и других странах Европы. Я был бы готов притормозить ради нужного человека, но я не собираюсь больше давить на него", — отметил Кайл.

Сейчас у мужчины есть 14 детей в Швеции, Норвегии, Англии и Шотландии.

"У меня еще не было детей в Японии, Ирландии и Корее, поскольку я еще не смог добраться до этих стран, чтобы специально стать донором. Возможно, 2025 год будет годом, когда я это сделаю. Кто знает, возможно, к 2026 году я буду иметь по ребенку в каждой стране", — подчеркнул Кайл.

Напомним, "бесплодная" женщина с избыточным весом узнала о беременности за 4 часа до родов.