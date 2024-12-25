Лікарська помилка: жінка народила і дізналась, що її запліднили не тією спермою

ДНК-тест став для неї родини справжнім шоком, адже біологічний матеріал сестер повністю збігався з материнським, але генетичних зав’язків з батьком не було.

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Подружня пара з Каліфорнії (США), Джейн і Джон Роу, судиться з лікарем-репродуктологом Гелом К. Данцером, який начебто запліднив жінку спермою незнайомця, а не її офіційного чоловіка. Про це пише видання Independent.

У 1985 році доктор Данцер провів процедуру ЕКЗ, під час якої, ймовірно, переплутав або підмінив сперму чоловіка постраждалої. Через дев’ять місяців в неї народилися доньки-близнюки.

У січні 2024 року одна із сестер зацікавилася генеалогією й вирішила зробити ДНК-тест, який став для неї справжнім шоком, адже її біологічний матеріал повністю збігається з материнським, але генетичних зав’язків з батьком немає.

Щоб виключити помилку, через місяць друга сестра також зробила аналіз, але обидві експертизи показали однакові результати. Переглянувши генеалогічні вебсайти, родина зрозуміла, що їхній випадок не єдиний: у дівчат знайшлось аж 16 біологічних братів і сестер по батьківській лінії. Всі вони народилися в Лос-Анджелесі з 1971 по 1992 рік й мали стосунок до лікарської практики Гела Данцера.

Лікар запліднив жінку спермою незнайомця Фото: Freepik

Подружжя звернулося до суду і звинуватило репродуктолога в шахрайстві, умисному заподіянні моральних страждань, недбалості та зловживанні службовим становищем. Постраждалі розраховують домогтися, щоб медик виплатив їм компенсацію.

Видання The Independent надіслало електронною поштою запит до Данзера та адвоката, який раніше представляв його інтереси у суді, щоб отримати пояснення з обох сторін.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що у Великій Британії 19-річний студент "задля сміху" зробив тест ДНК і виявив, що структура його генетичного матеріалу відрізняється від структури ДНК його батьків.

Крім того, британка придбала набір ДНК за 63 фунти, і це повністю зруйнувало її життя. Після розкриття сімейної таємниці жінка порадила користувачам мережі не порпатися в минулому, щоб не зруйнувати своє та чиєсь життя.