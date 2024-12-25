Врачебная ошибка: женщина родила и узнала, что ее оплодотворили не той спермой

ДНК-тест стал для ее семьи настоящим шоком, ведь биологический материал сестер полностью совпадал с материнским, но генетических связей с отцом не было.

Related video

Супружеская пара из Калифорнии (США), Джейн и Джон Роу, судится с врачом-репродуктологом Гэлом К. Данцером, который якобы оплодотворил женщину спермой незнакомца, а не ее официального мужа. Об этом пишет издание Independent.

В 1985 году доктор Данцер провел процедуру ЭКО, во время которой, вероятно, перепутал или подменил сперму мужа пострадавшей. Через девять месяцев у нее родились дочери-близнецы.

В январе 2024 года одна из сестер заинтересовалась генеалогией и решила сделать ДНК-тест, который стал для нее настоящим шоком, ведь ее биологический материал полностью совпадает с материнским, но генетических связей с отцом нет.

Чтобы исключить ошибку, через месяц вторая сестра также сделала анализ, но обе экспертизы показали одинаковые результаты. Просмотрев генеалогические веб-сайты, семья поняла, что их случай не единственный: у девушек нашлось аж 16 биологических братьев и сестер по отцовской линии. Все они родились в Лос-Анджелесе с 1971 по 1992 год и имели отношение к врачебной практике Гела Данцера.

Врач оплодотворил женщину спермой незнакомца Фото: Freepik

Супруги обратились в суд и обвинили репродуктолога в мошенничестве, умышленном причинении моральных страданий, халатности и злоупотреблении служебным положением. Пострадавшие рассчитывают добиться, чтобы медик выплатил им компенсацию.

Издание The Independent направило по электронной почте запрос к Данзеру и адвокату, который ранее представлял его интересы в суде, чтобы получить объяснения с обеих сторон.

Напомним, ранее Фокус писал, что в Великобритании 19-летний студент "ради смеха" сделал тест ДНК и обнаружил, что структура его генетического материала отличается от структуры ДНК его родителей.

Кроме того, британка приобрела набор ДНК за 63 фунта, и это полностью разрушило ее жизнь. После раскрытия семейной тайны женщина посоветовала пользователям сети не копаться в прошлом, чтобы не разрушить свою и чью-то жизнь.