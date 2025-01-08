Віконне скло зможе передавати енергію з будинку назовні: як таке можливо (відео)

Power Mole V2 дає змогу користувачам живити зовнішні пристрої за допомогою бездротового передавання енергії від внутрішньої розетки через віконне скло.

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Система Power Mole V2 здатна передавати енергію прямо через віконне скло. Пристрій складається з двох компонентів у формі шайби: передавача, який прикріплюється до внутрішньої поверхні шибки, і приймача, який прикріплюється до зовнішньої сторони. Про це пише New Atlas.

Передавач підключається до внутрішньої розетки, а приймач жорстко підключається через USB до 5-вольтового зовнішнього пристрою. Це може бути щось на кшталт камери безпеки, водяного насоса, подовжувача Wi-Fi або гірлянд.

Під час проходження змінного електричного струму через індукційну котушку в передавачі генерується флуктуюче магнітне поле. Це поле проходить через скло і через повітряний зазор між стеклами, створюючи змінний електричний струм в індукційній котушці приймача. Інтегрований випрямляч перетворює цей змінний струм на постійний, який живить під'єднаний гаджет. Важливо зазначити, що якщо приймач не виявлено або виявлено металевий об'єкт, що поглинає енергію, передача енергії негайно припиниться.

Тоді як оригінальна модель могла передавати через максимальний скляний зазор 30 мм, V2 може впоратися з зазором до 36 мм. Нова модель також видає 11 Вт. V2 має 63% ефективності на максимальній відстані 30 мм.

Товщина передавача і приймача становить 9,8 і 12,1 мм відповідно, тоді як обидва компоненти в оригіналі мають товщину 13,8 мм. Крім того, тоді як камеру або інший зовнішній пристрій потрібно було під'єднувати безпосередньо до порту USB в оригіналі, порт V2 розташований на кінці короткого кабелю для додаткової гнучкості.

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