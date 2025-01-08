Оконные стекла смогут передавать энергию из дома наружу: как такое возможно (видео)

Power Mole V2 позволяет пользователям питать наружные устройства посредством беспроводной передачи энергии от внутренней розетки через оконное стекло.

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Система Power Mole V2 способна передавать энергию прямо через оконные стекла. Устройство состоит из двух компонентов в форме шайбы: передатчика, который прикрепляется к внутренней поверхности оконного стекла, и приемника, который прикрепляется к внешней стороне. Об этом пишет New Atlas.

Передатчик подключается к внутренней розетке, а приемник жестко подключается через USB к 5-вольтовому наружному устройству. Это может быть что-то вроде камеры безопасности, водяного насоса, удлинителя Wi-Fi или гирлянд.

При прохождении переменного электрического тока через индукционную катушку в передатчике генерируется флуктуирующее магнитное поле. Это поле проходит через стекло и через воздушный зазор между стеклами, создавая переменный электрический ток в индукционной катушке приемника. Интегрированный выпрямитель преобразует этот переменный ток в постоянный, который питает подключенный гаджет. Важно отметить, что если приемник не обнаружен или обнаружен поглощающий энергию металлический объект, передача энергии немедленно прекратится.

В то время как оригинальная модель могла передавать через максимальный стеклянный зазор 30 мм, V2 может справиться с зазором до 36 мм. Новая модель также выдает 11 Вт. V2 имеет 63% эффективности на максимальном расстоянии 30 мм.

Толщина передатчика и приемника составляет 9,8 и 12,1 мм соответственно, тогда как оба компонента в оригинале имеют толщину 13,8 мм. Кроме того, в то время как камера или другое наружное устройство должны были подключаться непосредственно к порту USB в оригинале, порт V2 находится на конце короткого кабеля для дополнительной гибкости.

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