Легкие и эффективные: созданы "летающие" солнечные панели в 20 раз тоньше волоса (фото)

Исследователи запустили ультратонкие солнечные элементы в воздух с помощью небольших квадрокоптеров, продемонстрировав их эффективность и устойчивость.

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Ученые из Университета Иоганна Кеплера (JKU) в Линце разработали перовскитные солнечные панели с эффективностью 20,1%, после чего испытали их на коммерческом дроне. Об этом говорится на официальном сайте JKU.

В рамках новаторской инициативы исследователям из JKU удалось разработать сверхлегкие квази-2D перовскитные солнечные элементы с эффективностью 20,1%, беспрецедентной мощностью до 44 ватт на грамм и сравнительно высоким уровнем стабильности. Эти ячейки в 20 раз тоньше человеческого волоса и могут питать широкий спектр электроники везде, где есть свет.

Как отмечают в издании, солнечные элементы из перовскита, могут стать эффективным решением для автономной генерации энергии в течение длительных периодов времени. Традиционные источники энергии либо слишком габаритны, требуют кабелей или стационарной зарядки, вредят природе, либо их плотность энергии слишком низкая.

Дроны с перовскитными солнечными панелями Фото: Университет Иоганна Кеплера

"Легкие, адаптивные и высокоэффективные фотоэлектрические элементы являются ключом к разработке следующего поколения самодостаточных энергетических систем", — отметил один из ведущих авторов исследования Кристоф Путц.

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По словам ученого, эти солнечные элементы обладают огромным потенциалом для получения энергии в аэрокосмической промышленности, а также могут широко применятся в различной мелкой электронике.

Чтобы продемонстрировать возможности своей новой технологии, ученые оснастили коммерческий дрон-квадрокоптер размером с ладонь новыми солнечными элементами. Двадцать четыре элемента были бесшовно интегрированы в раму дрона, составляя всего 1/400 его общего веса. За счет этого БПЛА смогли работать автономно, получая энергию без проводной подзарядки.

Дрон с перовскитными солнечными панелями Фото: Университет Иоганна Кеплера

В JKU подчеркнули, что новая технология может потенциально использоваться в поисково-спасательных операциях, крупномасштабном картографировании, генерации солнечной энергии в космосе и исследовании Солнечной системы.

Напомним, в исследователи из Массачусетского технологического института в США разработали фотоэлектрическую "бумагу", которую можно наносить на любую поверхность, получающую солнечный свет.

Также сообщалось, что американская компания Jackery представила на выставке CES 2025 солнечную черепицу XBC с уникальным изогнутым на 150° дизайном и эффективностью более 25%.