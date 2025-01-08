Вместо панелей на крыше: Jackery представила солнечную черепицу с КПД 25% (фото)

Солнечная черепица XBC рассчитана на экстремальные погодные условия, включая температуры от -40°C до 85°C, град и сильный ветер.

Related video

Компания Jackery представила на выставке CES 2025 солнечную черепицу XBC с уникальным изогнутым на 150° дизайном и эффективностью более 25%. Об этом пишет портал pv-magazine.

Сообщается, что XBC генерирует до 170 Вт на квадратный метр и может похвастаться ультратонкими кристаллическими кремниевыми солнечными элементами толщиной всего 0,13 мм. Солнечная черепица совместимы с более чем 90% монтажных систем и легко интегрируется с существующей черепицей и архитектурой. Вес одной такой плитки – 4,5 кг.

Солнечная черепица Jackery Фото: pv magazine

На данный момент XBC доступна в двух цветах: темный обсидиан и более классический терракотовый. В будущем также появятся новые цвета. Продукт поставляется с 30-летней гарантией и рассчитана на экстремальные погодные условия, включая температуры от -40°C до 85°C, град и сильный ветер.

Технические характеристики XBC Фото: pv magazine

Солнечная черепица Jackery предназначена для интеграции в сеть и совместима с интеллектуальными системами управления энергией, такими как собственные солнечные генераторы и системы Jackery, например, HomePower ES System.

Важно

Не только на крыше: 5 мест для солнечных панелей, которые дадут больше энергии

Как отмечают в издании, хотя эффективность каждой плитки, вероятно, будет намного ниже заявленной, изогнутая форма черепицы открывает дополнительные возможности на рынке солнечных панелей, где в основном представлены однородные темные и плоские модули.

Напомним, Центральная железная дорога Японии в сотрудничестве с компанией Sekisui Chemical испытает гибкие перовскитные солнечные панели на шумозащитных экранах.

Также сообщалось, что израильский стартап Nobify создал массив датчиков с ИИ, подключенных к сети шлангов, которые разбрызгивают воду, отпугивая птиц над плавучими солнечными панелями.