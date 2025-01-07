"Могут служить долго": в Японии нашли необычное место для установки солнечных панелей

Пленочные перовскитные солнечные панели могут выдержать давление ветра и вибрации от проходящих поездов, утверждает производитель.

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Центральная японская железная дорога в сотрудничестве с компанией Sekisui Chemical испытает гибкие перовскитные солнечные панели на шумозащитных экранах. Об этом пишет портал pv magazine.

Сообщается, что пилотные проекты будут реализованы вдоль линии Токайдо-Синкансэн, в районе с высоким солнечным излечением. Вырабатываемая солнечными панелями энергия будет поставляться на близлежащие железнодорожные станции.

Компания заявила, что использует тонкие, легкие, гибкие пленочные перовскитные солнечные элементы, которые более устойчивы к давлению ветра и вибрации от проходящих поездов. Такая конструкция позволяет избежать превращения шумозащитной стены в тяжелую несущую конструкцию.

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Чтобы проверить прочность и эффективность конструкции, в исследовательском центре Komaki предварительно протестируют ее прототип. Исследователи применят вибрации и давление ветра, имитирующие прохождение поезда.

"Поскольку шумозащитные барьеры могут служить долго, мы разработали прототип с перовскитными солнечными элементами, которые можно легко прикреплять и отсоединять, предполагая, что во время обслуживания будут заменяться только солнечные элементы", — отметили в компании.

Напомним, в Японии планируют в 2040 финансовом году получать около 20 гигаватт электроэнергии с помощью перовскитных солнечных элементов, что эквивалентно мощности 20 ядерных реакторов.

Также сообщалось, что японская компания PXP Corporation разрабатывает гибкие солнечные модули из халькопирита и готовится запустить массовое производство.