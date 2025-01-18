Солнечные панели могут стать эффективнее с помощью дронов: что они делают (видео)

Беспилотник AG-21 от Hylio может обслуживать большие солнечные электростанции, очищая их от пыли и прочих загрязнений.

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Американская компания Hylio разработала беспилотник AG-210, который может повысить эффективность солнечных панелей, очищая их поверхность. Об этом пишет портал Solar Power World.

Дрон Hylio AG-210

Как отмечают в издании, для обслуживания больших солнечных станций может понадобиться целый штат персонала, который бы чистил панели. Одна из задач дрона Hylio — автоматизировать этот процесс.

AG-210 являет собой небольшой и маневренный беспилотник, изначально созданный для распыления гербицидов на сельскохозяйственных угодьях, где также расположены солнечные панели. Кроме того, его можно использовать для очистки панелей от пыли и других загрязнений, что предотвращает снижение выработки энергии.

"AG-210 сделает управление солнечной фермой более эффективным", — утверждает соучредитель и генеральный директор Hylio Артур Эриксон.

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По данным компании, AG-210 может обрабатывать до 6 гектаров в час. Дрон может работать как в автономном, так и в ручном режиме управления. Фирменное программное обеспечение Hylio позволяет объединять несколько таких беспилотников в рой. С одной наземной станции можно управлять тремя БПЛА.

Разработчики также оснастили дрон двумя широкоугольными радарами, встроенной HD-камерой и резервными блоками GPS, чтобы он мог обнаруживать и избегать препятствий в режиме реального времени.

Напомним, ученые из Университета Иоганна Кеплера разработали перовскитные солнечные панели с эффективностью 20,1%, после чего испытали их на коммерческом дроне.

Также сообщалось, что компания Jackery представила на выставке CES 2025 солнечную черепицу XBC с уникальным изогнутым на 150° дизайном и эффективностью более 25%.