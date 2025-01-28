Найден необычный способ использования солнечных панелей: где их хотят разместить

По мнению исследователей, солнечные панели мощностью 250 Вт и эффективностью 22% могли бы обеспечивать энергией круизные лайнеры.

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Исследовательская группа под руководством ученых из Немецкого аэрокосмического центра (DLR) предложила использовать фотоэлектрические панели на каютах круизных лайнеров для обеспечения электроэнергией их коммунальных служб. Об этом пишет pv magazine.

Согласно проекту, на балконе каждой каюты устанавливаются две панели мощностью 250 Вт и эффективностью 22%. Одна должна быть встроена в стеклянный барьер балкона под углом 90 градусов, а другая прикреплена под углом 30 градусов, под балконом и между палубами.

"Предполагаемая низковольтная распределительная сеть постоянного тока основана на двух уровнях напряжения: 700 В и 350 В. Сеть 700 В, начинающаяся от машинного отделения, считается основным распределением низкого напряжения и обеспечивает питание всех пожарных зон на судне", — пояснили ученые.

Всего ученые предложили три подхода к интеграции солнечных панелей. Чтобы найти идеальный вариант, они смоделировали круизы в Карибском море и вдоль побережья Норвегии и Дании и представили характеристики системы.

В первом варианте солнечные модули напрямую подключены к сети кабины 48 В. Второй вариант предусматривает подключение к распределительной сети 350 В. В последней версии панели соединены с первичной сетью 700 В.

Схема сети с фотоэлектрическими модулями, подключенными к распределительной сети 350 В Фото: DLR

Сравнив все варианты, исследователи обнаружили, что третья конструкция имеет потери преобразования на 2–3 % больше, чем две другие системы. Подключение к сети кабины оказалось самым безопасным, но также с самыми высокими затратами и усилиями по обслуживанию. Поскольку распределительная сеть 350 В была безопаснее предложения сети 700 В, а также дешевле и с меньшими затратами на обслуживание, чем система кабины, она была признана оптимальной.

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"Наблюдаемые степени самодостаточности в 45% для круиза по Карибскому морю и 47% для круиза по Норвежскому морю указывают на значительный потенциал для экономии энергии. Если эти значения экстраполировать на все судно класса Helios, то в среднем можно будет сэкономить 3,2 МВт·ч и 3,8 МВт·ч в день соответственно", — заключили авторы исследования.

Напомним, китайский стартап Mellow Energy объявил о создании солнечной панели ML-Flex, назвав ее "крупнейшим в мире" гибким перовскитным фотоэлектрическим модулем.

В свою очередь американская компания Hylio разработала беспилотник AG-210, который может повысить эффективность солнечных панелей, очищая их поверхность.