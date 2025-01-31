"Человеческая батарея": мужчина использовал тепло своего тела для генерации энергии (видео)

Ник Зетта выработал достаточно энергии для питания небольшого робота, используя разницу температур между своим телом и холодным воздухом.

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Блогер Ник Зетта провел эксперимент по использованию тепла своего тела для производства электроэнергии с помощью термоэлектрических генераторов. Результатами эксперимента он поделился на своем YouTube-канале Basically Homeless.

Ник Зетта превратил себя в человека-батарею

Идея экспериментатора заключалась в том, чтобы покрыть тело термоэлектрическими генераторами и нагреться, пребывая на холоде. Эти устройства используют разницу температур для создания потока электронов, вырабатывая электричество, когда одна сторона горячее другой.

Ник надел костюм с термоэлектрическими генераторами и начал выполнять тяжелую тренировку на улице. Разницы температур между перегретым телом и холодным воздухом в идеале должно было хватить для зарядки смартфона.

Сначала генераторы выдавали приличную мощность, но позже выходная мощность падала. Это происходило, поскольку разница температур со временем уменьшалась, а затем выравнивалась, что приводило к снижению производительности.

Чтобы это исправить, парень попробовал подавать тепло своего тела на термоэлектрические генераторы только короткими "импульсами", периодически ложась на них. Этого оказалось достаточно, чтобы перемещать по столу небольшого, легкого робота.

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"Я — человеческая батарея, я питаю этого маленького робота теплом своего тела", — говорит Ник в видео.

Блогер отметил, что чем больше разница температур, тем больше электричества вырабатывается. В ходе эксперимента ему удалось генерировать один ватт за "импульс".

"То есть если бы я, человек, был настоящей батареей, это была бы маленькая батарея", — подчеркнул он.

Напомним, американский инженер на пенсии Дэн Кэрис разработал и запатентовал генератор под названием Carismatic, который производит электроэнергию, перерабатывая пластиковые отходы.

Также сообщалось, что ученые разработали технологию преобразования пластиковых и сельскохозяйственных отходов в синтез-газ — вещество, которое используется для создания химикатов и топлива.