Из пластиковых и органических отходов можно получить энергию: что известно о технологии

По словам ученых, новая технология преобразования мусора может помочь снизить зависимость человечества от ископаемого топлива.

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Исследователи из Университета штата Огайо разработали технологию преобразования пластиковых и сельскохозяйственных отходов в синтез-газ — вещество, которое чаще всего используется для создания химикатов и топлива, таких как формальдегид и метанол. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как отмечают в издании, сегодня большинство промышленных технологий производят синтез-газ чистотой около 80–85%. Чтобы повысить этот показатель, исследователи предложили подход, называемый химическим циклированием.

"Мы используем синтетический газ для важных химикатов, которые требуются в нашей повседневной жизни. Поэтому повышение его чистоты означает, что мы можем использовать его различными новыми способами", — сказал ведущий автор исследования Ишани Карки Кудва.

Разработанная учеными система состоит из двух реакторов: редуктора с движущимся слоем, в котором отходы расщепляются с помощью кислорода, выделяемого оксидом металла, и горелки с кипящим слоем, которая восполняет потерянный кислород, чтобы материал мог быть регенерирован.

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Исследование показало, что при использовании этой системы реакторы могут работать на 45 % эффективнее и при этом производить синтез-газ на 10 % чище, чем при использовании других методов. По итогу исследователям удалось достичь чистоты около 90% в ходе процесса, который занимает всего несколько минут.

Ученые подчеркнули, что в то время как предыдущие технологии позволяли фильтровать отходы биомассы и пластика только по отдельности, их технология также позволяет обрабатывать несколько типов материалов одновременно, непрерывно смешивая условия, необходимые для их преобразования. Этот прорыв может помочь снизить зависимость человечества от ископаемого топлива.

Напомним, Минобороны США предоставило компании из Техаса REEcycle грант в размере 5,1 млн долларов на проект по добыче редкоземельных металлов из электронных отходов.

Также сообщалось, что команда исследователей ANEMEL создала катализатор для расщепления воды, который позволяет сделать производство зеленого водорода путем электролиза дешевле.