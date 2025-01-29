Дорогостоящие металлы не нужны: найден новый метод добычи зеленого водорода

Замена металлов платиновой группы в электролизере на более доступные материалы позволяет сделать производство водорода дешевле.

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Команда исследователей ANEMEL создала эффективный и стабильный катализатор для расщепления воды, который позволяет сделать производство зеленого водорода путем электролиза дешевле. Об этом пишет портал Tech Xplore.

Как объясняют в издании, современные электролизеры с анионообменной мембраной используют редкие и дорогие металлы платиновой группы (PGM). Они нужны в качестве катализаторов на катоде, где генерируется водород.

В свою очередь ученые из ANEMEL используют вместо металлов платиновой группы более распространенные металлы, такие как никель. Это помогает снизить стоимость компонентов электролизера и улучшить их перерабатываемость, делая производство водорода дешевле.

Исследователи вырастили катализатор из никеля и молибдена. Эта комбинация металлов уже использовалась в подобных целях ранее, однако новизна заключается в методе и переменных, задействованных в достижении высокоэффективного катализатора.

В своем новом исследовании ученые описывают, как создали катализатор из никеля и молибдена — двух распространенных металлов. Эта комбинация металлов уже использовалась ранее в подобных реакциях, однако новизна заключается в методе и переменных, необходимых для получения высокоэффективного катализатора.

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"Я работаю над этим катализатором уже долгое время. Эта работа накапливалась с течением времени — мы оптимизировали метод, состав ванны электроосаждения и подложки, которые мы используем для газодиффузионного слоя", — рассказала научный сотрудник-докторант ANEMEL Ариана Сербан.

Сообщается, что полученный катализатор позволил электролизерам стабильно работать при плотностях тока до 3 А/см². Эта производительность сопоставима с эталонными платиновыми катализаторами, даже с немного более высокой стабильностью. По словам Арианы Сербан, этот результат входит в топ-100 или даже топ-50 с точки зрения производительности для катализаторов без PGM.

Напомним, группа ученых из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее разработала новаторскую технологию, которая устраняет ключевые ограничения в производстве чистого водорода, используя микроволны.

В свою очередь исследователи из Массачусетского технологического института разработали инновационный способ получения водородного топлива с использованием алюминия и морской воды.