Из загрязнения в энергию: необычный генератор превращает углекислый газ в топливо

Инновационное устройство не только производит чистую альтернативу ископаемому топливу, но и очищает атмосферу от CO₂.

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Исследователи из Кембриджского университета разработали устройство, которое извлекает углекислый газ (CO₂) непосредственно из воздуха и преобразует его в устойчивое топливо, используя солнечный свет в качестве источника энергии. Об этом пишет Tech Xplore.

При разработке устройства ученые черпали вдохновение из фотосинтеза: процесса, посредством которого растения преобразуют солнечный свет. Генератор не использует никакой внешней энергии, а работает исключительно под действием солнца. Он улавливает углекислый газ из воздуха и преобразует его в синтез-газ — вещество, которое используется в производстве топлива.

"CO₂ — вредный парниковый газ, но его также можно превратить в полезные химикаты", — отметил доктор Саян Кар с химического факультета имени Юсуфа Хамида в Кембридже.

Генератор работает по следующем принципу: солнечный свет нагревает уловленный CO2, способствуя поглощению инфракрасного излучения, а полупроводниковый порошок поглощает ультрафиолетовое излучение, чтобы запустить химическую реакцию, которая превращает уловленный CO₂в синтез-газ. Зеркало на реакторе концентрирует солнечный свет, делая процесс более эффективным.

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В настоящее время исследователи работают над преобразованием солнечного синтез-газа в жидкое топливо, которое можно было бы использовать для питания автомобилей, самолетов и многого другого. Они также полагают, что такой генератор в будущем можно будет использовать децентрализованно. Это значит, что люди смогут производить собственное топливо из CO₂.

"Если бы мы производили эти устройства в больших масштабах, они могли бы решить две проблемы одновременно: удалить CO₂ из атмосферы и создать чистую альтернативу ископаемому топливу", — заключил Саян Кар.

Напомним, группа исследователей разработала компактный термоэлектрический генератор, который преобразовывает отработанное тепло выхлопных газов транспортных средств в электроэнергию

Также сообщалось, что ученые изучают способы использования кожуры помело для разработки инструментов, которые могут питать небольшие электрические устройства и контролировать биомеханические движения.