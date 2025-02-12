Создан генератор, который превращает выхлопные газы в электричество: как работает (фото)

Разработанная учеными система крепится к выхлопной трубе автомобиля и преобразует тепло выхлопных газов в электроэнергию.

Related video

Группа исследователей разработала компактный термоэлектрический генератор, который преобразовывает отработанное тепло выхлопных газов транспортных средств в электроэнергию. Об этом пишет Tech Xplore.

Как отмечают в издании, автомобильные двигатели внутреннего сгорания, работающие на бензине, используют лишь четверть потенциальной энергии топлива, а остальное теряется в виде тепла при выхлопе. Этот процесс негативно сказывается на окружающей среде.

Чтобы решить эту проблему, команда под руководством Вэньцзе Ли и Беда Пуделя разработала термоэлектрический генератор, который содержит полупроводник из теллурида висмута и использует теплообменники (похожие на те, что используются в кондиционерах) для улавливания тепла из выхлопных труб транспортных средств. Система крепится к выхлопной трубе автомобиля и преобразует тепло выхлопных газов в энергию.

Система рекуперации отработанного тепла Фото: ACS Publications

В генератор также встроен радиатор – прибор, используемый для охлаждения. Радиатор значительно увеличивает разницу температур, что напрямую влияет на мощность системы.

Важно

На 20% больше энергии: дешевое вещество увеличит эффективность солнечных панелей

Прототип генератора достиг выходной мощности 40 Вт, что достаточно для питания лампочки. В симуляциях система генерировала до 56 Вт при скорости выхлопа, подобной автомобильной, и 146 Вт при скорости выхлопа, подобной вертолетной, что эквивалентно пяти и 12 литий-ионным аккумуляторам 18650 соответственно.

По словам исследователей, подобный генератор может быть интегрирован непосредственно в существующие выхлопные отверстия без необходимости использования дополнительных систем охлаждения.

Напомним, исследователи из Университета Иллинойса в Урбане-Шампейне сделали из кожуры популярного фрукта устройство, способное преобразовывать механическую энергию в электричество.

В свою очередь американский инженер Дэн Кэрис разработал и запатентовал генератор под названием Carismatic, который производит электроэнергию, перерабатывая пластиковые отходы.