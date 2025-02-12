Створено генератор, який перетворює вихлопні гази на електрику: як працює (фото)

Розроблена вченими система кріпиться до вихлопної труби автомобіля і перетворює тепло вихлопних газів на електроенергію.

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Група дослідників розробила компактний термоелектричний генератор, який перетворює відпрацьоване тепло вихлопних газів транспортних засобів на електроенергію. Про це пише Tech Xplore.

Як зазначають у виданні, автомобільні двигуни внутрішнього згоряння, що працюють на бензині, використовують лише чверть потенційної енергії палива, а решта втрачається у вигляді тепла під час вихлопу. Цей процес негативно позначається на навколишньому середовищі.

Щоб розв'язати цю проблему, команда під керівництвом Веньцзе Лі та Беда Пуделя розробила термоелектричний генератор, який містить напівпровідник із телуриду вісмуту і використовує теплообмінники (схожі на ті, що використовуються в кондиціонерах) для вловлювання тепла з вихлопних труб транспортних засобів. Система кріпиться до вихлопної труби автомобіля і перетворює тепло вихлопних газів на енергію.

Система рекуперації відпрацьованого тепла Фото: ACS Publications

У генератор також вбудований радіатор — прилад, який використовується для охолодження. Радіатор значно збільшує різницю температур, що безпосередньо впливає на потужність системи.

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Прототип генератора досяг вихідної потужності 40 Вт, що достатньо для живлення лампочки. У симуляціях система генерувала до 56 Вт за швидкості вихлопу, подібної до автомобільної, і 146 Вт за швидкості вихлопу, подібної до гелікоптерної, що еквівалентно п'яти і 12 літій-іонним акумуляторам 18650 відповідно.

За словами дослідників, подібний генератор може бути інтегрований безпосередньо в наявні вихлопні отвори без необхідності використання додаткових систем охолодження.

Нагадаємо, дослідники з Університету Іллінойсу в Урбані-Шампейні зробили зі шкірки популярного фрукта пристрій, здатний перетворювати механічну енергію на електрику.

Зі свого боку американський інженер Ден Керіс розробив і запатентував генератор під назвою Carismatic, який виробляє електроенергію, переробляючи пластикові відходи.