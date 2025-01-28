Попрощайтеся із сонячними панелями: пенсіонер отримує електроенергію зі сміття

Ден Керіс створив генератор, який витягує паливо з пластикових відходів і використовує його для генерації електрики.

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Американський інженер на пенсії Ден Керіс розробив і запатентував генератор під назвою Carismatic, який виробляє електроенергію, переробляючи пластикові відходи. Про це пише портал Uniоn Rayo.

Повідомляється, що багато років тому Ден Керіс зіткнувся з проблемою утилізацій пластику. Чоловік відніс на переробку пластикові картриджі для принтера, проте виявилося, що їх не можна переробляти. За підсумком картриджі вирушили на звалище.

Цей випадок наштовхнув чоловіка на розробку пристрою, що дає змогу не тільки переробляти пластикове сміття, а й перетворювати його на енергію. На те, щоб розробити і запатентувати генератор пішло 10 років роботи. При цьому за плечима у пенсіонера було 40 років інженерного досвіду.

Прототип Carismatic має вигляд взуттєвої коробки, менший за більшість кондиціонерів. За словами винахідника, пристрій складається з восьми-десяти незалежних систем, що поєднують у собі електрохімічні, теплові та механічні методи. Винахід не потребує жодних інших видів палива чи джерел енергії крім пластикових відходів, таких як пляшки, пакети тощо.

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Оскільки понад 99% пластику виробляється з викопного палива, здебільшого нафти і газу, це паливо можна витягти. Апарат робить із пластику порошок, який нагрівається до високої температури в керамічній камері, надходить у теплообмінний блок, де пара, що утворюється, обертає турбіну і, таким чином, виробляє електрику.

Після закінчення цього процесу перегрітий пластик опускається на молекулярний рівень, де він хімічно з'єднується з конвертером. Потужність нинішнього прототипу розробник не уточнює.

Ден Керіс планував запустити виробництво перших комерційних генераторів наприкінці минулого року, проте цей проект ще далекий від завершення. Наразі інженер ще вдосконалює конструкцію.

Нагадаємо, група вчених із Пхоханського університету науки і технології (POSTECH) у Південній Кореї розробила новаторську технологію, яка усуває ключові обмеження у виробництві чистого водню, використовуючи мікрохвилі.

Зі свого боку вчені Массачусетського технологічного інституту розробили інноваційний спосіб отримання водневого палива з використанням алюмінію і морської води.