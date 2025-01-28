Попрощайтесь с солнечными панелями: пенсионер получает электроэнергию из мусора

Дэн Кэрис создал генератор, который извлекает топливо из пластиковых отходов и использует его для генерации электричества.

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Американский инженер на пенсии Дэн Кэрис разработал и запатентовал генератор под названием Carismatic, который производит электроэнергию, перерабатывая пластиковые отходы. Об этом пишет портал Uniоn Rayo.

Сообщается, что много лет назад Дэн Кэрис столкнулся с проблемой утилизаций пластика. Мужчина отнес на переработку пластиковые картриджи для принтера, однако оказалось, что из нельзя перерабатывать. По итогу картриджи отправились на свалку.

Этот случай натолкнул мужчину на разработку устройства, позволяющего не только перерабатывать пластиковый мусор, но превращать его в энергию. На то, чтобы разработать и запатентовать генератор ушло 10 лет работы. При этом за плечами у пенсионера было 40 лет инженерного опыта.

Прототип Carismatic выглядит как обувная коробка, меньше большинства кондиционеров. По словам изобретателя, устройство состоит из восьми-десяти независимых систем, сочетающих в себе электрохимические, тепловые и механические методы. Изобретение не требует никаких других видов топлива или источников энергии кроме пластиковых отходов, таких как бутылки, пакеты и тому подобное.

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Поскольку более 99% пластика производится из ископаемого топлива, в основном нефти и газа, это топливо можно извлечь. Аппарат делает из пластика порошок, который нагревается до высокой температуры в керамической камере, поступает в теплообменный блок, где образующийся пар вращает турбину и, таким образом, вырабатывает электричество.

По окончании этого процесса перегретый пластик опускается на молекулярный уровень, где он химически соединяется с конвертером. Мощность нынешнего прототипа разработчик не уточняет.

Дэн Кэрис планировал запустить производство первых коммерческих генераторов в конце прошлого года, однако этот проект еще далек от завершения. На данный момент инженер еще совершенствует конструкцию.

Напомним, группа ученых из Пхоханского университета науки и технологии (POSTECH) в Южной Корее разработала новаторскую технологию, которая устраняет ключевые ограничения в производстве чистого водорода, используя микроволны.

В свою очередь ученые Массачусетского технологического института разработали инновационный способ получения водородного топлива с использованием алюминия и морской воды.